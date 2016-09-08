В МОСКВЕ СОВЕРШЕНО ДВА НАПАДЕНИЯ НА ИНКАССАТОРОВ. ВИДЕО

Инкассаторский автомобиль Альфа-банка сегодня был ограблен на Тушинской улице в Москве. В результате нападения было похищено несколько сумок с деньгами.

«8 сентября 2016 г. в районе д. 13 на ул. Тушинская произошло нападение на инкассаторский автомобиль «Альфа-банка». В результате инцидента никто из сотрудников банка не пострадал. Неустановленные лица спровоцировали возгорание автомобиля и под угрозой применения оружия похитили несколько инкассаторских сумок с наличными деньгами», — заявил собеседник АГН «Москва».

Ранее семеро вооружённых преступников напали на инкассаторский автомобиль на Вишневой улице. В городе был введен план «Перехват». По неподтвержденной информации, деньги злоумышленникам похитить не удалось, однако нападавшие завладели оружием.

РИА Новости сообщает, что машина инкассаторов после нападения загорелась. Огонь перекинулся на припаркованные рядом авто – два из них сгорели.