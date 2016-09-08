НАКАЗАНИЕ ЗА ФЛАГ РОССИИ

Международный паралимпийский комитет аннулировал аккредитацию представителя белорусской делегации, который нес флаг России во время прохода белорусской сборной на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщил в своем Твиттере директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крэйг Спенс.

Напомним, ранее белорусское издание «Прессбол» сообщило, что флаг России на стадионе в Рио нес директор центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Белоруссии Андрей Фомочкин.