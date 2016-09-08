В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА НАЙДЕННЫХ ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ УЛИЦ СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ

Сегодня в Доме Российского исторического общества на ул. Воронцово поле, 13, состоялась церемония открытия выставки «Дом Российского исторического общества и история Воронцова поля».

Выставка стала своеобразным отчетом-смотринами того, что сделало Российское историческое общество (РИО) в переданной ему мэрией в пользование усадьбой купцов Рахмановых, официально — памятнике архитектуры федерального значения «Городская усадьба, XVIII — XIX веков». Реставрация завершена, и выставка стала подарком одновременно и ко Дню города, и к предстоящему 150-летию РИО.

Открыли экспозицию мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Российского общества, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин.

«Я поздравляю вас с тем, что это замечательное здание, которое было передано Российскому историческому обществу, так замечательно отреставрировано и возвращено городу, — сказал на церемонии открытия Сергей Собянин. — В Москве за последние годы отреставрировано около 700 зданий, это вообще колоссальный объем, такой интенсивности работ по реставрации памятников истории в Москве не проводилось никогда, ни в какие времена. И это стало возможным не только потому, что город вкладывает значительные ресурсы в эту работу, но и потому, что в этом участвуют федеральные органы власти, общественные организации, частные инвесторы, меценаты. И это стало серьезным направлением работы всего московского сообщества по восстановлению истории Москвы, ее исторического облика».

Перед журналистами выступили также Сергей Нарышкин и директор Археологического музея Николай Макаров.

« Три недели назад я позвонил Сергею Семеновичу, и предложил: давайте организуем такую совместную выставку, результат нашей совместной работы, и он сразу откликнулся» — отметил председатель РИО Сергей Нарышкин. Он также добавил, что выставка открылась именно в эти дни не случайно – она приурочена к Дню города Москвы.

На выставке экспонируются вещи, найденные как при реставрации усадьбы, так и при благоустройстве города по программе «Моя улица». Это изразцы, монеты, картечь, пули, фрагменты одежды и посуды, а также другие артефакты, в том числе фрагмент деревянной трубы XVIII в. – элемент исторической системы городского водоснабжения. Среди исторических документов, представленных на обозрение публики, — Заявление потомственных почетных граждан Федора Семеновича Рахманова, Сергея, Ивана, Георгия Карповичей и Александры Карповны Рахмановых и жены купца Елизаветы Семеновны Федотовой московскому городскому голове о пожертвовании 200 000 рублей на устройство больницы (санатория) для чахоточных больных, написанное в 1898 г.; План и описание владения купца Петра Алексеевича Сырейщикова в Яузской части города Москвы, датированный 1803 годом; План и фасад дома Ардатовского купца Симбирской губернии Василия Григорьевича Рахманова по Барашевскому (в настоящее время – Подсосенскому) переулку в Яузской части города Москвы от 17 июля 1834 г. и другие.

Академик Александр Чубарьян рассказал корреспонденту «МП», что считает этот совместный проект Москвы и РИО еще одним шагом к восстановлению исторической памяти. «Это чрезвычайно важно, – отметил А. Чубарьян. — Открытая сегодня выставка позволяет увидеть прошедшие эпохи. В последнее время наблюдалось некоторое пренебрежение к исторической памяти. Сегодня же этот пробел восполняется».

Сергей Собянин пригласил посетить выставку всех москвичей, неравнодушных к прошлому своего города. Она будет работать до 8 октября.