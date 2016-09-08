ВЕЧНАЯ ДИЛЕММА: «ПИТЕР — МОСКВА»

«Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков…» – поется в известной песне. А что же делать, если сам отважный летчик никак не может сделать выбор между двумя девушками, которые его любят? Смотрите комедийную мелодраму «Питер – Москва» с Евгением Стычкиным в главной роли в воскресенье, 11 сентября, в 17:00 на канале «ТВ Центр».

Пилот рейса Санкт-Петербург – Москва, ловелас Денис (Евгений Стычкин) – мужчина влюбчивый. Сначала он влюбляется в столичную красотку, арфистку Варвару (Марина Коняшкина). Однако в один из рейсов Денис знакомится c умницей и красавицей из Санкт-Петербурга Евой (Виктория Романенко). Парень в замешательстве: как быть? Обе девушки ему небезразличны, но жить, разрываясь между двумя, он не может и не хочет. За советом герой обращается к отцу (Семён Фурман). И все-таки сделать правильный выбор ему поможет не папа, а его коллега и однокурсница – второй пилот Анна (Наталья Романычева)….

Сцены в Санкт-Петербургском аэропорту снимали в Пулково. А для съемок эпизодов в московском аэропорту группа отправилась в Казань. Например, кадры, в которых актриса Анна Банщикова руководит прилетом и отлетом самолетов, снимали в настоящей диспетчерской казанского порта. Работа диспетчеров не останавливалась – пока актриса изображала специалиста, рядом за столом настоящая диспетчер принимала и отправляла самолеты.

Самолет, на котором летают герои, «собран» из нескольких бортов. Кабину снимали на Кутузовском проспекте на настоящих тренажерах. Внешний вид – это самолет «Ил-86», а для съемок в салоне был арендован самолет «Ил-96», который снимали в Шереметьево на специальной стоянке. Позже все кадры были собраны воедино, а на компьютере дорисовали небесные просторы.

Марина Коняшкина, сыгравшая уточенную московскую невесту, брала уроки у педагога, чтобы правильно держать руки на арфе. И все равно пальцы, перебирающие струны инструмента на крупных планах – девушки-дублера, профессиональной арфистки, потому как научиться играть на инструменте за пару уроков никак нельзя. Выступление Вари в московской консерватории снимали в зале Санкт-Петербургской консерватории. По признанию режиссера, звуки, которые извлекала Марина из инструмента, были настолько «удивительные», в смысле, фальшивые, что зрители – артисты массовых сцен – зачастую не могли сдержать смеха.

В фильме задействованы и другие профессионалы – синхронистки. Воспитанниц отца главного героя и прыжок Дениса в бассейн снимали в Санкт-Петербурге. Специально для съемок девочки-синхронистки придумали специальные па и движения. А Евгению Стычкину пришлось три раза прыгать в бассейн. После каждого дубля его одежду выжимали и сырой снова надевали на артиста. К радости режиссера, благодаря скромной прическе Евгения хотя бы не надо было сушить его волосы.

Еще один трюк Стычкину пришлось исполнять уже на суше, точнее, в воздухе. В сцене, когда Денис падает с моста, Евгений выполнял трюк сам. Артист ловко перебрасывался через ограду и, подвешенный на тросе, мастерски цеплялся за перила.