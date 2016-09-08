ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СНГ — ЮБИЛЕЙ ПОД ПОХОРОННЫЕ ИНТОНАЦИИ

Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин готовит международную публику, и друзей и врагов, к председательству России в СНГ, на что возлагаются определенные надежды. Для прощупывания настроений Нарышкин собрал в Золотом зале Госдумы группу экспертов в формате «Открытая трибуна».

Миссия председателя Думы серьезно подкреплена тем, о чем не принято кричать публично. В последнее время Кремль показал, что может спасти тех, кто не разделяет позиции Вашингтона с навязыванием своего миропорядка. Янукович, Асад, Эрдоган не последовали за Милошевичем и Каддафи. Потерянная Украина понесла разрушительный ущерб от прекращения экономического сотрудничества с Россией. А ведь в прошлом была одним из учредителей СНГ.

Эксперты констатировали, что период неопределенности закончился, и началась реанимация. Как обычно, прозвучали осторожные зондирующие высказывания относительно восстановления СССР – что об этом заговорили и что такие попытки недопустимы.

Прямо высказался директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. Он фактически осудил попытки сидеть на двух стульях — Европейской и Евразийской интеграции. В Евросоюзе есть члены-агрессоры. Их идеи далеко не бред, это позиция. Коалиция существует, и она нацелена против Евразийской интеграции. Такие заявления звучат не только в США, но и в Европе.

Подберезкин жестко настаивает на важной роли ВКС России — суверенитет может быть только с ней.

В комментарии «МП» Подберезкин заявил, что правящие элиты, которые получили своё при распаде Союза, должны понять: им выгоднее интеграция, чем дезинтеграция. На Украине Янукович сам проиграл битву в умах. Если человек отдал власть людям из ЦРУ, это его проблемы. Сами отдали. Смешно говорить, что пять тысяч правосеков захватили власть.

Боевой настрой Подберезкина не сочетался с унынием тех, кто вынужден воплощать проект СНГ в жизнь. Люди устали от давления и шантажа, но говорить избегают, это равносильно признанию заведомого поражения.

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев признался, что половину того, что он хотел сказать, сегодня опубликовано в статье Сергея Нарышкина в «Российской газете» на шестой странице.

Нарышкин приободрил: повторить тоже не вредно.

Лебедев утверждал, что никто не отрицает – СНГ позволило бесконфликтно решать проблемы. Когда развод уже произошел, надо строить отношения в новом формате. Читая СМИ, Лебедев в прошлом думал, что СНГ какая-то аморфная структура. Но погрузившись в его работу, понял, что это не совсем так. Работает 76 отраслевых советов по разным формам сотрудничества. Большинство государств осознает необходимость взаимности. Глубокие экономические связи еще не разорваны. Попытки разорвать их со стороны Украины нанесли 15 млрд. долл. ущерба самой Украине. Вторая причина необходимости СНГ: нам надо сохранить историческую общность.

Решение по адаптации СНГ к новым условиям принято в прошлом году по инициативе Назарбаева. Сама жизнь диктует его сохранение и совершенствование деятельности.

В то же время и Лебедев, и другие участники «Открытой трибуны» не согласны с патриархом Евразийской интеграции Назарбаевым, что некоторые институты СНГ устарели и надо их закрыть. Межпарламентская ассамблея СНГ эффективнее ПАСЕ, и взнос там на порядок меньше. За пять лет для интеграции позитивного формата много сделал комитет Госдумы по делам СНГ под руководством Леонида Слуцкого, человека острожного, решительного и настойчивого.

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко думает, что 25 лет — только начало. Он напомнил, что распад СССР сопровождался конфликтами. Погибли от двухсот до трехсот тысяч человек, жертв полюбовного развода. Это пример, как не надо делать. Казалось, можно было вливаться в чужие интеграционные проекты. История показала, что это невозможно ценой падения ВВП и уровня жизни людей. Скоропалительное расширение Евросоюза тоже служит уроком, чтобы этот негативный опыт не повторять. Происходящее на пространстве СНГ — разноскоростной процесс. Одни выпали, другие продвинулись. Никакая страна в мире не может обходиться без выгодных для нее интеграционных проектов.

Председатель комитета ГД по СНГ Леонид Слуцкий подчеркнул, что хотя по СНГ есть разные позиции, 25 лет его существования показали, что СНГ еще долго и долго будет востребован.

Советник председателя ГД Михаил Кротов призвал не связывать проблемы стран СНГ с СНГ, как это делают западные политики. Наоборот. Договор о прекращении огня в Карабахе подписан в Бишкеке, готовили его в Петербурге. В рамках СНГ триста договоров и соглашений действуют на уровне законов. Если какая-то сторона не выполняет, она так же выполняет свои национальные законы. Грузия вышла из СНГ и попросила оставить ей 74 соглашения. Не надо думать, что СНГ — это для России. Прошел восстановительный период и с 2010 идет интеграционный, когда страны СНГ показали рост. Тогда же проведена попытка международной интеграции, не считаясь с СНГ. Вступление в ВТО по одиночке и оранжевые революции. Обнулили пошлины Грузия и вот теперь Украина. Невозможна зона свободной торговли для Украины и Молдовы. Они сами отказались. Британия уже подписывает соглашение о свободной торговле с Австралией, но это значит, преимуществ ЕС она будет лишена. Нормальная практика.

Замдиректора Института международных исследований МГИМО Александр Чечевишников заявил о распаде СССР, что «развод» состоялся наполовину, и многие о нем жалеют. Термин СНГ далеко не негативен, как его упоминают. Изъян консолидации СНГ не является специфически нашим изъяном. Чечевишников предложил сделать ребрендинг СНГ.

Завершая встречу, Сергей Нарышкин подвел итог: СНГ живет, и без трудностей невозможно, но их можно преодолеть. Надо поддержать убежденность наших партнеров по Содружеству в правильности избранного пути и противостоять попыткам дискредитировать его.

Лев МОСКОВКИН.

На снимке: подготовка к подписанию Соглашения о создании Союза независимых государств.

Фото: 2mir-istorii.ru