КЛИЕНТЫ СБЕРБАНКА ЖАЛУЮТСЯ НА ПОВТОРНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ

Держатели карт Сбербанка второй день подряд жалуются на некорректные повторные списания денежных средств с пластиковых карт.

В самом банке утверждают, что сбой имел место «в незначительном количестве случаев» и все деньги будут возращены владельцам карт.

По сути, был сделан двойной платеж. У меня пришло требование от судебных приставов на 7 тыс. руб., которые автоматически списались с одной карты, но Сбербанк зачем-то списал эту сумму и со второй карты. То есть с одной карты списание средств было правомерным, а с другой, соответственно, нет», — рассказал собеседник РБК.

«Вчера покупал товар в магазине, оплатил картой Сбербанка, со счета списалась сумма покупки. В четверг утром опять такая же сумма списалась за вчерашнюю покупку», — написал один из клиентов Сбербанка на сайте сообщества в сети «ВКонтакте».

В пресс-службе Сбербанка заявили, что сегодня все некорректно списанные средства будут возвращены.