СЕКРЕТЫ КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ: ВДНХ ЖДЕТ

Современное колесо обозрения высотой 140 метров планируется открыть в южной части ВДНХ в 2018 году.

Комплекс общей площадью 6,9 Га разместится со стороны Южного входа ВДНХ. Гости этого пространства смогут погулять по просторному крытому променаду, посетить кинотеатр-мультиплекс, перекусить в ресторанах или кафе.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что колесо обозрения на ВДНХ «станет самым высоким в России и одним из самых высоких в мире». Его высота составит 140 метров

Реализация этого проекта будет проходить на средства инвестора — группы компаний «Регионы», с предварительным бюджетом 12 млрд. руб.

Гигантское колесо обозрения будет с 30-ю закрытыми кабинами, каждая вместимостью 20 человек, в том числе – 3 VIP-кабины повышенной комфортности. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться прекрасный обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду. Единовременно колесо сможет вмещать 600 человек. Полный оборот аттракцион будет совершать за 25 минут. За час аттракцион сможет посетить 1620 человек.

Перед посещением для всех гостей будет транслироваться 4D-фильм об истории создания колеса. В кабинах будет присутствовать экскурсовод, который сможет ответить на все вопросы посетителей.

«ВДНХ за последние два года вернула статус главного музейного и рекреационного комплекса столицы. Посещаемость парка выросла в десять и раз и по итогам 2015 года превысила 24 млн. человек. Для наших гостей будет построен уникальный аттракцион, соответствующий самым современным техническим требованиям и нормам безопасности», — утверждает заместитель генерального директора ВДНХ Ольга Пападина.

«Мы очень рады принять участие в развитии парка ВДНХ и внести свой вклад в создание новых исторических достопримечательностей Москвы. Для ГК «Регионы» это не только масштабный инвестиционный проект, но и проект,который войдет в пятерку самых посещаемых объектов столицы», сказал акционер компании-инвестора, член Совета директоров, Амиран Муцоев. «Нам всегда хотелось создавать проекты, которые будут в первую очередь социально значимыми для города и страны, ведь за счет этого проекта увеличится как внешний, так и внутренней туристический поток на 1-2 млн. человек в год, что поможет развитию малого и среднего бизнеса», — добавил Амиран Муцоев.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2018 год.

Андрей ФЕДОРОВ.