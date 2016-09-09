«АННА КАРЕНИНА» НА БЕГАХ!

8 сентября состоялась презентация нового мюзикла Театра оперетты «Анна Каренина». Первое появление героев спектакля по мотивам одного из самых знаменитых произведений Льва Толстого прошло в поистине аристократическо й атмосфере. Центральный московский ипподром — основанный в 1834 году — стал своего рода живой декорацией, связующим звеном между временем, в котором разворачивается действие «Анны Карениной», и современной реальностью.

В презентации приняли участие звёзды российского мюзикла, среди которых Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Лика Рулла, Игорь Балалаев, Теона Дольникова и другие артисты труппы «Анны Карениной». Артисты впервые предстали перед публикой в роскошных костюмах, созданных в лучших мастерских Москвы и Петербурга, — и впервые, эксклюзивно для прессы, представили несколько музыкальных номеров из будущего спектакля. Также гостей мероприятия ожидало традиционное дворянское развлечение, которое помогло окунуться в атмосферу жизни светского общества XIX века, — забеги при участии профессиональных жокеев с возможностью сделать ставки.

Во все времена бега считались не только одним из наиболее азартных и зрелищных, но и, пожалуй, самым благородным видом спорта. Невероятная популярность скачек в позапрошлом столетии нашла своё отражение и в романе «Анна Каренина» — считающемся масштабной картиной нравов и быта столичной дворянской среды. Одно из центральных мест в произведении занимает сцена офицерского стипль-чейза (скачек по пересечённой местности).

Премьера мюзикла «Анна Каренина» состоится на сцене Театра оперетты 8 октября 2016 года. Спектакль будет идти блоками по две недели.

Ирина ШВЕДОВА.