РЯБИНОВАЯ ПОЕХАЛА В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ

Реконструкция Рябиновой улицы на западе столицы, как и обещали строители, завершена ко Дню города. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эстакаду на пересечении улиц Рябиновой и Генерала Дорохова.

— Мы продолжаем участок за участком запускать этапы строительства Северо-Западной хорды, которая поможет разгрузить и МКАД, и целый ряд вылетных магистральных дорог Москвы, — отметил градоначальник. — Сегодня запускаем участок примыкания Троекуровского проезда и Рябиновой улицы. Это достаточно сложный участок Северо-Западной хорды.

Новая эстакада увеличит пропускную способность Рябиновой улицы почти на треть. В рамках комплексной реконструкции улицу расширили до четырех полос с каждой стороны (участок от Троекуровского проезда до Генерала Дорохова), и до трех полос — от Генерала Дорохова до путепровода через Киевское направление железной дороги. Движение стало бессветофорным.

По словам мэра, здесь на пересечении с улицей Генерала Дорохова, вскоре будут пересекаться два мощных транспортных потока. С одной стороны, машины идут с Можайского шоссе и Сколково по Рябиновой улице в сторону Мичуринского проспекта. С другой стороны они пойдут по новой дороге Мосфильмовская улица – Аминьевское шоссе – улица Генерала Дорохова – МКАД. И новая эстакада разведет два этих потока.



Реконструкция Рябиновой шла в несколько этапов. Строились широкие эстакады на всем ее протяжении, чтобы автострада не пересекалась ни с другими дорогами, ни с железнодорожным полотном. По признанию самих строителей, это один из самых сложных объектов в их практике. Пришлось перекладывать километры коммуникаций – только на эту работу ушло полгода.

— Вокруг эстакады расположена огромная промышленная зона, — комментирует первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов. – Здесь сосредоточено более 15 крупных предприятий и около 60 объектов малого и среднего бизнеса. Подчас скапливается большое количество машин, которые доставляют грузы на эти предприятия. По этой дороге проходит шесть маршрутов общественного транспорта, организованные для доставки людей к месту работы. Эстакада значительно разгрузит дорогу. Кроме того, работы проведены и с учетом задела на Новую Москву, в частности это касается Сколково. По сути, построен новый дублер МКАДа, семь километров дороги – без светофоров.

Кстати, транспорт теперь может парковаться не на проезжей части, а под мостом, где обустроена большая парковочная площадка.

Всего в рамках реконструкции Рябиновой улицы построено и реконструировано 7,12 километров дорог.

Для удобства и безопасности пешеходов сооружено шесть внеуличных переходов (5 надземных и 1 подземный), а также боковые проезды, заездные карманы на остановках общественного транспорта.

Напомним, Северо-Западная хорда, протяженность которой составит 30 километров, является новой скоростной магистралью, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее – до Мичуринского проспекта.

Трасса соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

Лидия МИЛОВИДОВА.

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