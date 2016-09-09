ДЕНЬ ГОРОДА: ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

Грандиозный выходные ожидают москвичей 10 и 11 сентября. Празднование Дня города ознаменуется огромным количеством киноэффектов на улицах Москвы, встречами с артистами, киношоу и красочными фестивалями.

Напоминаем, что основной темой Дня города стал в этом году Год кино. Центральной площадкой праздника станет улица Тверская. Там будет представлена масштабная киноэкспозиция, посвященная 10 знаковым отечественным фильмам. Именитые актеры и режиссеры рассказали о значимости предстоящего праздника с точки зрения развития российского кинематографа и призвали горожан не упускать такую возможность приобщиться к миру кино.

Как справедливо заметил режиссер, народный артист РФ Александр Митта, после многих лет затишья интерес к кино в нашей стране вновь растет, и надо поддержать эту тенденцию, чтобы родители с детьми все больше ходили на отечественные фильмы: «Празднование Дня города, на котором кинематографисты – желанные и уважаемые гости, это замечательно. Я с радостью приглашаю вас на Тверскую 10 и 11 сентября. Будут очень хорошие картины в большом количестве».

В воскресенье Александр Митта проведет открытую творческую встречу с любителями кино. А в субботу все желающие смогут пообщаться с актером, заслуженным артистом РФ Владимиром Конкиным.

Заслуженная артистка РФ Нина Маслова: «Очень важно, чтобы в жизни было больше положительных эмоций. И это просто замечательно, что день рождения любимого города в этом году посвящен важнейшему из искусств — кино, которое никогда и никого не оставляет равнодушным, и всем без исключения дарит много счастливых эмоций, а особенно фильмы, которые все знают и любят».

Заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова: «Хорошо, что в День города пройдут показы наших старых картин, это важно – привлекать внимание к отечественному кино. Я считаю, что чем добрее фильмы, тем лучше, а наше старое кино именно такое».

Председатель комиссии анимационного кино Союза кинематографистов РФ Александр Герасимов: «На Тверской будут показываться такие мультики, которые вы больше нигде не увидите. Это я вам гарантирую».

«Продвигать отечественные фильмы необходимо. Почему бы не делать это на День города, тем более в Год российского кино», — резюмировал актер, народный артист РФ Евгений Стеблов.

Узнать подробную программу праздника можно на сайте mos.ru