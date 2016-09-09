РОБОТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НАУЧАТ ДЕЛАТЬ НА ВДНХ

Для тех, кто хочет стать робототехником и не мыслит жизни без новых технологий, в новом учебном году Робошкола на Робостанции ВДНХ запускает увлекательные образовательные программы, среди которых курсы по робототехнике для детей и взрослых.

Внимание! Те, кто хочет подружиться с техническими предметами, лучше усваивать школьную программу и сделать правильную инвестицию в свое будущее! Те, кто любит мастерить, лепить, рисовать и ищет применение своим талантам — внимание! Отныне в столице есть место реализации ваших самых смелых идей, талантов, предложений и грандиозных планов: 19 сентября на Робостанции ВДНХ начинаются курсовые занятия в Робошколе — кузнице юных инженеров. Слоган школы «Твори и учись» в корне меняет представление о скучном и сложном инженерном образовании, доступном лишь отдельным «ботаникам».



В новом учебном году Робошкола на Робостанции ВДНХ запускает увлекательные образовательные программы, среди которых курсы по робототехнике для детей и взрослых, уроки STEAM (прикладной подход к обучению, в котором пять дисциплин: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество и математика), а также курсы промышленного дизайна. Курсы робототехники являются ключом к успешному техническому образованию школьников. Это универсальная наука, позволяющая проверить и применить в проектной работе практически любой предмет из школьной программы – математику, физику, химию биологию, информатику, познакомить детей с миром высоких технологий, привить интерес к техническому творчеству через игру и проектную работу.



На занятиях ребята познакомятся с основами конструирования, моделирования, электроники и программирования, научатся свободно пользоваться техническими знаниями, чтобы реализовать первые самостоятельные проекты. Получение знаний перестанет быть обязанностью и превратится в любимое занятие, ведь процесс обучения будет ассоциироваться с увлекательной и полезной игрой.

Даже если юные ученики Робошколы не станут конструкторами и изобретателями , дети сформируют для себя целостное представление о цифровых технологиях в реальном мире, узнают о роботах не только по мультфильмам и комиксам, научатся общаться и распределять обязанности в команде, быть лидером, находить уникальный и оригинальный способ решить задачу, работать самостоятельно и доводить работу до конца.

Талантливые преподаватели развивают в подопечных креативность, уверенность, упорство и желание всегда задавать вопросы и находить ответы; учат не бояться проверять свои идеи в деле и не останавливаться в случае неудачи; использовать свои ум и руки для решения реальных проблем, не имея готовых ответов, а также всегда мыслить критически, использовать творческий подход в решении любой задачи. Каждый ребенок создает своего робота и работает в проектной команде. Самые интересные и необычные модели попадают в Зал славы Робостанции. Если ваш ребенок не «технарь», а творческая личность, ему тоже найдется место в Робошколе ВДНХ : мир будущего – это не только высокие технологии, но и эстетика каждого объекта, ведь роботы должны быть не только умными, но и красивыми. Формат занятий подбирается индивидуально в зависимости от возраста ребят, интенсивности и стоимости программы. В самом начале каждого протестирует преподаватель, чтобы узнать его пожелания, интересы и уровень подготовки и порекомендовать подходящий формат обучения. Дети, прошедшие годовой курс, принимают участие в Робототехнической олимпиаде.



Перед началом занятий Робошкола провела День открытых дверей, где гости смогли узнать основные направления деятельности самого необычного учебного заведения в Москве. В зоне профориентации детям помогли выбрать профессию будущего и определиться со стратегией образования. В научно-популярной зоне легендарный робот Теспиан из Великобритании раскрыл посетителям секреты современной робототехники. В образовательной зоне преподаватели и кураторы «Робошколы» рассказали об образовательных направлениях и курсах и провели увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. В 3D-мастерской «Творчество и дизайн» гости «Робошколы» самостоятельно сделали сувениры и арт-объекты с использованием высоких технологий.

Ученики Робошколы получают допуск в мир высоких технологий, а также рекомендации для поступления в профильные учебные заведения.

Елена Минашкина.

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