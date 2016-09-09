«КАДЕТСТВО»: 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

10 лет назад Макар, Лёва, Соболь, Синица, Печка, Сухой, Трофим и Сырников впервые переступили порог Суворовского училища. Чем же сегодня занимаются актеры одного из самых популярных проектов 2000-х годов, который сейчас показывает телеканал СТС Love?

Александр Головин (Макар)

Появление молодого актера в сериале было неслучайным, ведь к моменту выхода первой серии на его счету уже были съемки в киножурнале «Ералаш» и многочисленных рекламах.

Также в 2006 году состоялась премьера фильма «Сволочи», принесшего ему награду «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года». Сейчас карьера Головина развивается довольно успешно: в 2014 году он сыграл одну из главных ролей в комедии «В спорте только девушки», а его сноубордист Димон из «Елок» уже давно успел полюбиться зрителям. Что касается личной жизни, то Александр пока не женат и, по его признанию, еще ни разу по-настоящему не влюблялся.

Борис Корчевников (Синица)

С детства артист принимал участие в театральных постановках, а также вел молодежные передачи на телевидении.

После выхода сериала был автором и ведущим программ «Хочу верить», «История российского шоу-бизнеса» и «История российского юмора». Сегодня Корчевников – бессменный ведущий ток-шоу «Прямой эфир», которое выходит с 2013 года. Весной 2016 года Корчевников расстался со своей возлюбленной, актрисой Анной-Сесиль Свердловой, и пока одинок.

Павел Бессонов (Печка)

После «Кадетства» Бессонов целиком погрузился в личную жизнь и пропал с телеэкранов. В 2013 году он женился на Зинаиде Мартыновой, однако брак продлился недолго: пару месяцев назад актер признался, что они с девушкой оформили развод. Сейчас Павел мечтает вернуться в кино, правда уже в роли режиссера. Ждем интересных работ!

Артур Сопельник (Трофим)

В 2008 году Сопельник стал студентом Щукинского училища и попутно продолжил сниматься в сериалах, в числе которых «Кремлевские курсанты», пришедшие на смену «Кадетству», и «Ранетки». Сегодня он известен зрителю по роли школьного мачо Антона Борисова (Борзого) из «Физрука».

Также его можно увидеть в спектаклях «Трусохвостик» и «Золотой Каньон» в театре «Модернъ». Свою личную жизнь Артур предпочитает не афишировать, однако информации о его женитьбе пока не поступало.

Аристарх Венес (Сухой)

Роль Сухого принесла актеру настоящую славу, и предложения посыпались на него со всех сторон. «Закон каменных джунглей», «Отбросы», «Корпоратив», «Одноклассники», «Пятница» – и это далеко не весь список картин, в которых он успел сняться к своим 26 годам. В личной жизни у Венеса тоже все гладко: его возлюбленная – фотограф Анна Горбачева, с которой он встречается уже не первый год.

Включи любовь и смотри «Кадетство» с понедельника по четверг в 14:20 на СТС Love!