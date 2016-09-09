ДЕНЬ ГОРОДА СТАРТОВАЛ НА ЮГЕ МОСКВЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ ОПЕРНЫМ АРТ-МОБом

Что это было? А был это первый московский Арт-Моб оперных певцов и учащихся вокальных классов Московских школ искусств, посвященный празднованию Дня города.

Был обычный осенний пятничный вечер… В торговом центре «Домодедовский» кипела жизнь: люди делали покупки или просто рассматривали витрины, встречались с друзьями или скучали в одиночестве, сидели за столиками кафе…. Все обыденно, привычно,скучновато. Вдруг из ниоткуда полилась знакомая бодрая мелодия! Звуки торжественной музыки становились все громче, простые на первый взгляд посетители в мгновение ока собрались в огромный хор и под руководством невидимого дирижера дружно и слаженно исполнили гимн нашей любимой Москвы! Окружающие замерли от неожиданности, но хорошая песня сотворила чудо — многие начали подпевать, ведь слова «дорогая моя столица, золотая моя Москва» из песни «Моя Москва» (музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского и С. Аграняна) знакомы каждому горожанину. Как только прозвучал последний аккорд, певцы моментально смешались с толпой, и жизнь вернулась в привычное русло.

Арт-Моб (от англ. art — искусство, mob — толпа) — это разновидность уличного флеш-моба, но организованная, эстетичная, с определенной идеей и целью, с акцентом на творческую составляющую — хореографическое, театральное и музыкальное сопровождение перфоманса. Следуя шекспировскому выражению «Весь мир — театр», организаторы Арт-Моб проектов по всему миру выбирают для своих мини-шедевров самые необычные площадки — магазины, улицы, скверы, библиотеки. Короткое, буквально в несколько минут, представление только кажется спонтанным. Все действо тщательно спланировано, безупречно срежиссировано и отрепетировано. Участниками необычного столичного арт-мероприятия стали более 250 учащихся и преподавателей академического сольного пения Московских школ искусств. Общий тон необычному песенному представлению задавали настоящие звезды. Среди них такие знаменитости, как заслуженный артист России Дмитрий Быков; заслуженный артист России, солист пограничного ансамбля ФСБ России Евгений Паскаль; лауреат Международных и Всероссийских конкурсов исполнительского и педагогического мастерства, педагог вокально- хоровых дисциплин Домодедовской Хоровой школы Сергей Юдичев; певица и актриса Театра Голоса «Ла Гол», преподаватель сольного пения и вокального ансамбля в ГБУДО ДШИ «Вдохновение» Диляра Турянская; ведущая солистка Московского Музыкального Театра «Геликон – опера», преподаватель ДМШ им. Н.П. Ракова Ольга Щеглова; приглашенная солистка Театра Наций Елена Дронова.

Организаторы уникального песенного Арт-Моба на Домодедовской — Городской методический центр «Вокальное исполнительство» (руководитель — Елена Львовна Лапланш ), управа района Орехово-Борисово Южное (глава Валентина Дмитриевна Козельская), аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное (руководитель Денис Александрович Беляевский), при содействии ТРЦ «Домодедовский» постарались на славу! Вот что говорят случайные зрители:

— Мы заехали за покупками, вдруг песню услышали… Сначала внимания не обратили, сейчас везде музыка, но тут как по волшебству люди стали вставать и петь, причем так профессионально! Это здорово! Этакая генеральная репетиция ко Дню города получилась! (семья Черновых);

— Мы с подружками в кафе сидели, а тут поют… Посмотрели — прямо как в кино или на Ютубе, все собрались и запели! Мы наших одноклассников видели, они, оказывается, репетировали, и все это в секрете держали! Надо еще такое организовать, это классно и весело! ( Аня,Лиза и Кристина, юные жительницы Орехово-Борисово).

После финальных аккордов песни грянули аплодисменты. Люди искренне радовались, многие ждали продолжения столь необычного «концерта». Но вся прелесть подобного проекта — это минуты счастья, творческого азарта, вдохновения. Арт-Моб короток, но надолго оставляет в душе и сердце человека светлый след добра и любви.

Надеемся, что инициативная группа ЮАО еще не раз порадует зрителей интересными идеями, а другие округа подхватят подобные проекты истинно народного творчества!

Елена Минашкина, фото автора.