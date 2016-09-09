КАЧЕСТВО СМАРТФОНОВ — КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ?

Самые распространенные гаджеты сегодняшнего дня тестирует Роскачество совместно с ведущими европейскими испытательными центрами.

Российская система качества (Роскачество) запустила проект исследований электроники и бытовой техники. Мобильные телефоны уже прошли испытания, далее протестируют другие средства электронной и бытовой техники.

«Мы рады, что участие России в международных исследованиях позволит включить в объекты исследований и российские бренды, — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Считаю, что нам будет очень полезно получить независимую оценку наших товаров: их места на мировом рынке, сильных и слабых сторон. Результаты исследований могут стать хорошим подспорьем в определении дальнейшего пути развития и улучшения потребительских свойств отечественного оборудования».

Руководитель Роскачества Максим Протасов говорит, что проект задуман для того, чтобы покупатели имели объективные данные о качестве товара при его выборе: «сегодня отечественный потребитель при покупке бытовой техники и электроники опирается на собственный опыт или рейтинги, составленные самими пользователями. Исследование Роскачества впервые предоставляет россиянам доступ к объективной информации, полученной в результате тщательных лабораторных испытаний, основанных на сертифицированных международных методиках».

В международное исследование телефонов вошли порядка 200 моделей популярных мировых брендов Acer, Apple, Asus, BlackBerry, BQ, HTC, Huawei, LG, Meizu, Microsoft, Motorola, Nokia, One, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE. Кроме того, по инициативе Роскачества в лист исследований был включен российский смартфон Yota.

Результаты исследования каждой категории Роскачество представит общественности в течение сентября 2016 г.