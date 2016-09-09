СДАЙ КОМПЛЕКС ГТО СО ЗВЕЗДОЙ СПОРТА

Новый проект «Спортивные субботы» стартует в Москве 10 сентября. Школьников и их родителей приглашают на встречу с легендарными спортсменами, которые помогут в тренировках для сдачи ГТО.



Как сообщает пресс-служба Департамента образования столицы, принять участие в мероприятиях может любой желающий, достаточно пройти электронную регистрацию по ссылке: sport.educom.ru.

Сам же проект «Спортивные субботы» подразумевает целый ряд увлекательных мероприятий спортивного уклона, которые будут проводиться в течение учебного года на разных площадках. Ребят ожидают встречи с известными спортсменами, общегородские физкультурно-спортивных фестивали и праздники, конкурсы, мастер-классы, соревнования и конечно, сдача нормативов ГТО. В рамках проекта школьники будут посещать самые известные и современные спортивные объекты Москвы, знакомство с разными видами спорта, состязания на выносливость, ловкость и силу.

Проект «Спортивные субботы» проводится по инициативе Департамента образования Москвы. Он ориентирован на учащихся разных возрастов и их родителей и предусматривает разные формы посещения: индивидуальные, групповые и семейные.