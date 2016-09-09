ЗУРАБ ЦЕРИТЕЛИ ОТКРЫЛ МУЗЕЙ-МАСТЕРСКУЮ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

В заповедном уголке отечественной культуры, хранящем память о выдающихся писателях, поэтах, музыкантах, художниках – подмосковном Переделкине появилась еще одна достопримечательность. 6 сентября состоялась презентация нового музея-мастерской народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств З.К. Церетели.

По сути дела, это не столько мастерская, ассоциирующаяся со стенами, перегородками, горами тюбиков от краски и ведер с сырым цементом, а прекрасный парк скульптур, огромное пространство, где можно вольно прогуливаться под сенью грандиозных рельефов, скульптурных групп и портретов, мозаичных панно.

Сюжеты их неисчислимы: библейские образы, скульптурные портреты русских и зарубежных музыкантов, актеров, поэтов, жанровые сценки из жизни старого Тифлиса.

Зураб Церетели – мастер игры стилями, создатель верениц образов, то погружающих зрителя в лабиринты мифологии, то в реалии сегодняшнего дня.

На открытии присутствовало немало официальных лиц и деятелей культуры, но никаких торжественных речей не произносилось. Гости просто гуляли по парку-мастерской, наслаждаясь созерцанием шедевров искусства и дружеским общением. Зураб Константинович собрал в новом музее более 100 своих работ, которые эффектно смотрятся на фоне хвойных и лиственных деревьев.

Публикуем несколько репортажных снимков с открытия, предоставленных информационным отделом РАХ и не требующих подписей.

Олег Торчинский