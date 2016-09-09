АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ  С РОССИЙСКИМ УКЛОНОМ

Предвыборная гонка в США подходит к своему кульминационному моменту, и, наверное, давно она не была столь интересной для россиян, даже в преддверии собственных выборов — хоть и не президента, но все же, как ни как, парламента.

И то правда, даже самые радикальные высказывания в адрес руководства нашей страны для россиян явление привычное, если не сказать обыденное. В этом смысле противостояние Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, вовсю разыгрывающих в своей предвыборной гонке российскую «карту», куда занимательнее.

Последний даже еще действующего президента Соединенных Штатов вынудил принять участие в этой игре.

Вечером в среду в программе NBC «Commander-in-Chief Forum» Трамп заявил, что раз Владимир Путин хорошо о нем высказывается (не уточнив, правда, как и когда именно), то и он будет отвечать ему тем же. Главный кандидат от республиканцев также добавил, что в случае победы, у него будут «очень-очень хорошие отношения» с Путиным, сообщает РБК.

При этом, сравнивая двух действующих президентов — США и России,- оценка Трампа была явно не в пользу Барака Обамы. И что бы ни говорили об эксцентричности нынешнего кандидата-миллиардера, в справедливости этого его высказывания сомневаться, по ерайней мере нам, жителям России, сложно. «Человек очень плотно контролирует страну. Это совершенно другая система, и не особо нравится эта система, но совершенно точно, он в этой системе является лидером, в гораздо большей степени, чем является лидером наш президент», — заявил Трамп.

На это высказывание и пришлось отреагировать Бараку Обаме на пресс-конференции по окончании саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе. Как передает NBC, он сказал, что считает высказывание Трампа вздором, добавив, что не считает, что «этот парень годится в президенты Соединенных Штатов».

Осудила, конечно, высказывание Трампа и кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон. «Это не просто непатриотично и оскорбительно для народа нашей страны, а также для верховного главнокомандующего — это пугает. Потому что из этого следует, что он позволит Путину делать все, что тот захочет, и потом будет оправдывать его», — цитирует слова госпожи Клинтон CNBC.

Не знаешь, радоваться за американцев или сочувствовать им из-за того, что нынешние выборы президента США стали такими интригующими. В любом случае, им предстоит сделать нелегкий выбор. Россиянам в этом смысле гораздо проще. Хотя бы потому, что до выборов президента страны у нас еще есть время. До 2018 года, как минимум.

Алена ВЛАДИМИРОВА,