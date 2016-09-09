ЗОЛОТАЯ «КОПЕЙКА» СОВЕТСКОГО АВТОПРОМА

46 лет назад, 9 сентября 1970 года, Волжский автозавод начал серийный выпуск легендарной «копейки» — ВАЗ-2101. По общему мнению экспертов и потребителей, эта модель по своей долговечности и безотказности по сей день остается непревзойденным достижением отечественного автопрома.

Тест на выносливость или превращение «Фиата» в «Жигули»

Не случайно именно «копейка» стала одним из самых распространённых легковых автомобилей в СССР, а о ее выносливости автолюбители рассказывают легенды до сих пор. Так, по данным заводской статистики, капитальный ремонт требовался этому автомобилю лишь после того, как он проходил расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Не редки случаи, когда «копейки» обходились без капитального ремонта более 20 лет при постоянной эксплуатации!

Разумеется, всем этим достижениям предшествовала большая и достаточно длительная работа. А началось все с того, что 8 августа 1966 года, после того, как «ФИАТ-124» был признан лучшим автомобилем Европы, в Москве с представителями концерна было подписано соглашение о выпуске в СССР лицензированной копии этого автомобиля. Вскоре в Советский Союз были доставлены несколько автомобилей «ФИАТ-124», которые прошли через целую серию испытаний на Дмитровском полигоне под Москвой. Кроме того, машину тестировали в разных климатических зонах СССР – от теплого Крыма до холодных регионов Воркуты. Как вспоминал позднее итальянский конструктор Данте Джакоза, эти испытания «124-ки» оказались весьма полезны для приспособления автомобиля для нужд необъятной страны: «Тесты, проходившие на специальном полигоне неподалеку от Москвы на огромном куске земли, были невероятно жесткими».

После этого стало ясно, что настоящий «ФИАТ-124» на российских дорогах очень быстро придет в негодность. Именно поэтому инженеры в исходную модель были вынуждены внести более 800 изменений. Прежде всего, автомобиль «приподняли» над дорожным полотном, увеличив клиренс на 3 см. Была изменена конструкция двигателя (распредвал перенесён в головку, увеличено расстояние между цилиндрами), конструкция подвески, усовершенствован кузов. Вместо дисковых сзади поставили барабанные тормоза, появилось наружное зеркало заднего вида, а спинки передних сидений стали раскладываться. Кстати, проведенные в СССР испытания пошли на пользу и самому концерну «ФИАТ»: ряд замечаний впоследствии были учтены их конструкторами при разработке новых серий автомобилей. Требования советских инженеров и исследователей помогли «ФИАТУ» собрать уникальные сведения о надежности и проходимости автомобилей своей марки в условиях бездорожья.

От модели до серии

Ради выпуска нового автомобиля ЦК КПСС и Советом министров СССР было принято решение о строительстве нового автомобильного завода в городе Тольятти, в Куйбышевской (ныне Самарской) области. На Тольятти остановились после анализа 54 различных строительных площадок, возможно, из-за близости такой крупной транспортной артерии как Волга. 3 января 1967 года ЦК ВЛКСМ объявил строительство Волжского автозавода Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Тысячи людей, в основном молодёжь, отправились в Тольятти строить автогигант. С 1969 года начали формироваться трудовые коллективы завода, в большинстве своем это были люди, возводившие предприятие. Монтировали оборудование, произведённое на 844 отечественных заводах, 900 заводах социалистического содружества, фирмами Италии, ФРГ, Франции, Англии, США и других стран. Волжский автомобильный завод (ВАЗ) имел для СССР такое значение, что его первым гендиректором назначили замминистра автомобильной промышленности Виктора Полякова (он был директором автогиганта до 1975 года, после чего стал министром автопрома СССР). На строительство ВАЗа и его оборудование государство потратило от 4 до 5 млрд. рублей.

Чтобы выбрать наиболее удачное название для новинки отечественного автопрома, журнал «За рулем» провел конкурс, участники которого предложили более 50 тыс. вариантов. Среди них были такие названия как «Новорожец», «Катюша», «Аврора» и даже «Директива». Однако в качестве окончательной версии было утверждено «географическое» название «Жигули», в честь Жигулевских гор, возвышающихся рядом с Тольятти. Первые 6 автомобилей сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, а 9 сентября начался их серийный выпуск. До конца года в Тольятти собрали 21 тыс. 530 «копеек», в 1971 году это количество возросло до 172 тыс. 175 автомобилей, а пик выпуска ВАЗ-2101 пришёлся на 1973 год, когда было собрано 379 тыс. экземпляров. На проектную мощность (600 тыс. авто в год) завод вышел в 1974 году.

Народный автомобиль

Несмотря на столь внушительный, даже по современным меркам, объем производства, спрос превышал предложение, и, чтобы приобрести заветный «жигуленок», надо было отстоять в очереди не один год. Стоило это чудо отечественного автопрома по тем временам немало — 5 тыс. 500 рублей (при средней зарплате в 200-250 рублей). Так что для большинства советских граждан покупка машины становилась буквально делом всей жизни. За все время производства (с 1970 по 1988 г.) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 млн. автомобилей ВАЗ-2101 различных модификаций. ВАЗ-2101 действительно стал автомобилем европейского уровня: за выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автозаводу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий».



Автомобиль экспортировался не только практически во все соцстраны, но и в ФРГ, Австрию, Францию, Швейцарию, Великобританию, Египет и Нигерию. Экспортные варианты «копейки» получили название «Lada 1200». Дело в том, что название «Жигули» для многих иностранцев оказалось непроизносимым, а в ряде языков оно имело не вполне приличные соответствия. Это название было созвучно со словом Gigolo, а на арабском оно напоминало слово «джигуль» — «вор». Экспортные «Лады» были мечтой многих советских автомобилистов, так как они были лучше укомплектованы и требования к их качеству были намного выше. Так, в Центре импорта они проходили 39 стадий дополнительной проверки. Не случайно за рубежом до сих пор еще есть клубы любителей ВАЗ-2101.

Для отечественного автопрома выпуск «копейки» стал важнейшей вехой, определившей на многие годы пути его развития. На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 17 сентября 2012 года. В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса, проведённого журналом «За рулём».

Сергей ИШКОВ