В МОСКВЕ ОТКРЫВАЮТ СЕТЬ БЕСПЛАТНОГО Wi-Fi

Ко Дню города в Москве заработают около 200 точек бесплатного доступа к Wi-Fi. Карта покрытия доступна на странице спецпроекта mos.ru. Одновременно к интернету могут подключиться до 15 тысяч пользователей, а скорость передачи данных составит не менее одного мегабита в секунду.

С 10 сентября первый участок городской сети Wi-Fi начнет работу на 30 улицах в центре города. «На каждой улице размещается несколько точек доступа, пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы. Уверенный приём обеспечивается в радиусе 50 метров от хот-спота», — сообщает mos.ru.

Предполагается расшить сеть бесплатного городского Wi-Fi до Садового кольца, а в полном объёме городская сеть начнёт работать к началу 2017 года.

Список улиц, где бесплатный Wi-Fi появится к Дню города:

Сретенский бульвар.

Улица Большая Бронная.

Улица Сретенка.

Софийская набережная.

Улица Каретный Ряд.

Рождественский бульвар.

Никольская улица.

Улица Малая Никитская.

Улица Большая Никитская.

Гоголевский бульвар.

Цветной бульвар.

Яузский бульвар.

Петропавловский переулок.

Улица Большая Дмитровка.

Страстной бульвар.

Петровский бульвар.

Мясницкая улица.

Улица Кузнецкий Мост.

Камергерский переулок.

Покровский бульвар.

Лубянская площадь.

Пятницкая улица.

Тверская улица (от Моховой до Пушкинской площади).

Улица Малая Бронная.

Улица Арбат.

Климентовский переулок.

Большой Овчинниковский переулок.

Улица Петровка.

Улица Большая Полянка.

Новокузнецкая улица.