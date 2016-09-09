«КНИГА ГОДА»: ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАНТЫ

Национальный конкурс «Книга года» завершился в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской, 2. На конкурсе Алексей Иванов с книгой «Ненастье» обошел «Авиатора» Евгения Водолазкина. Репортаж корреспондента «МП» с церемонии.



Провел церемонию Владислав Флярковский, который напомнил, что конкурс учрежден в 1999 г и отметил, что российский литературный процесс не стоит на месте.

Выбор номинантов странен, но еще больше победителей. Как и по каким критериям, не разъясняется. Значительная часть награжденных и их представителей не явились по причинам иной приоретизации, запоздалости премирования и обласканности славою.

Номинация проза года. В номинации:

— Евгений Водолазкин «Авиатор». АСТ редакция Елены Шубиной М., 2016.

— Вячеслав Пьецух собрание сочинений в 10 томах. Издательство «Зебра-Е», издательство «Хорошая книга», М., 2016.

— Михаил Тарковский «Тойота-Креста», роман. Эксмо М., 2016.

Победитель Роман Алексея Иванова «Ненастье» АСТ редакция Елены Шубиной. М., 2015.

Номинация Поэзия года. В номинации:

— Павел Грушко «Облачение теней. Поэты Испании». Переводы с испанского и каталонского. Центр книги Рудомино М., 2015.

— Александр Кушнер. Избранные стихи. Журнал «Звезда» СПб, 2016.

— Николай Олейников «Число неизреченного». Издательство ОГИ М., 2016.

Победитель Поэзия года сборник Олега Чухонцева «Выходящее из – уходящее за». Книга стихов. Издательство ОГИ. М., 2015.

Специальный диплом «За переводы испанской и каталонской поэзии» получил Павел Грушко.

Номинация книга и кино. В номинации:

— «Алов и Наумов», составитель Л.А. Алова. Издательство «Белый город». М., 2016.

— Дарья Горшкова «История российской мультипликации XX века». Издательский дом «Варио» М., 2016.

— Сергей Соловьев «Те, с которыми я… Леонид Филатов». Издательство «Белый город» М., 2016.

Победитель Алексей Баталов. «Сундук артиста». Издательство «Кучково поле» М., 2016

4. Номинация Humanitas. В номинации:- «Искусство автографа. Инскрипты писателей и художников в частных собраниях российских библиофилов». В 2-х томах. Составитель М.В. Сеславинский. Издательство «Вослен» М., 2015.- «Исторический атлас средневековой музыки». Перевод с итальянского и редакция С.Н.Лебедева. Издательство «Арт Волхонка» М., 2016.

— А.А. Харшак «П.Е. Корнилов. Личность. Время. События. Портрет из истории искусств». Издательство «Центрполиграф» М., 2016.

Победитель Вадим Черных «Жизнь и творчество Анны Ахматовой 1889-1968». Издательский центр «Азбуковник». М., 2016.

Номинация Отпечатано в России. В номинации:

— Т.А. Копанева «Вятское далеко» По мотивам вятских сказок для детей и взрослых. Издательство «О-Краткое» Киров, 2015.

— Н. Чурсина «Про книгу» Издательство «УП ПРИНТ» М., 2015

Победитель Двухтомник Евгения Немировского. «Книги, изменившие мир». Издательство «СНЕГ» РГБ Пятигорск. М., 2015. Книга отпечатана в типографии «ИП Ютищев А.С.» Ростов-на-Дону.

Номинация Вместе с книгой мы растем. Награждаются книги для детей и юношества. В номинации:

— Евгений Анисимов «От мачты до киля». Издательство «Детгиз» СПб, 2016.

— «Звонкие краски слова» Сборник произведений для детей русских и белорусских писателей. Составители А.И. Капустюк, С.И. Молчан, Е.М. Черепок. Издательство «Планета», издательство «Беловагрупп». Москва-Минск, 2016.

Татьяна Маврина «Сказочная азбука», Издательство «Речь» СПб, 2016

Победитель Григорий Кружков «Чашка по-английски» по мотивам стихов С. Милигана. Сборник стихов. Пересказ Г.М. Кружкова. Издательство «Нигма» М., 2016.

Номинация Учебник 21 века. В номинации:

— М.Н. Макарова Рисунок и перспектива. Натюрморт и перспектива. Издательство «Академический проект» М., 2016.

— «Поэзия» Учебник. Составители Н.Азарова, К.Корчагин, Д.Кузьмин. Издательство «ОГИ» М., 2016.

— «История России. Учебно-методический комплект для 6-10 классов. Под редакцией А.В. Торкунова. Издательство «Просвещение» М., 2016.

Победитель «История России», Линия учебников для 6-10 классов. Издательство «Дрофа». М., 2016

Номинация ART-книга. В номинации:

— «Гелий Коржев. Иконотека» Альбом. Фонд культурного наследия Гелия Коржева М., 2016.

— «Красавицы столетий» 100 женских портретов. Анатолия Зверева. Альбом. Музей Анатолия Зверева М., 2016

— «Русское деревянное. Взгляд из XXI века. Альбом. В 2-х книгах. Издательство «Кучково поле» М., 2015-2016.

Победитель пятитомное издание «Юрий Васнецов. Материалы к биографии великого художника. В 5 книгах. Издательство «Красный пароход» М., 2015-2016.

Номинация Электронная книга. В номинации одна позиция «Весь Толстой в один клик». Мультимедийный проект Государственный музей Л.Н. Толстого. Музей-усадьба «Ясная поляна», компания ABBYY.

Собственно главная номинация. В номинации:

— «Лев Бакст/Leon Bakst» К 150-летию со дня рождения. Альбом. Издательство «ABCdesign» М., 2016.

— «Петр Ильич Чайковский. Дорога жизни» Альбом. Музыкальное издательство «Л.Юргенсон» М., 2015.

— «Художники Содружества» Серия альбомов в 14 книгах. Издательство «Галарт» М., 2015-2016

Победитель Ольга Бергольц. «Блокадный дневник». Издательство Вита Нова. СпБ, 2015.

Специальным дипломом награждается издательство «Галарт» (носили название «Советский художник»), Энциклопедия искусства постсоветского пространства.