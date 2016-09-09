ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ОСВОБОДИЛА ЗАРУБЕЖНЫЕ УИКи ОТ ПЕРЕДАЧИ ПАРТИЯМ ДАННЫХ ПО ЯВКЕ

Короткое заседание ЦИК в пятницу отмечено значимостью не принятых, а отложенных или убитых вопросов.

Шесть штатных пунктов повестки о регистрации партийных доверенных лиц проскочили без задержек. Выявили лицо, которое не может быть доверенным по причине членства в участковой комиссии. Никто из партий не спорил. Председатель ЦИК, Элла Памфилова счастлива: всегда бы так – быстро, коротко.

Однако коротко не было. Памфилова торопилась провести закрытую рабочую группу по жалобам и отложила первый вопрос как не подготовленный для публичного обсуждения – внесение поправок в Инструкцию по организации единого порядка установления итогов голосования. Изменился формат сбора и передачи данных голосования, что очень важно для представления верифицируемых итогов выборов.

Доведенная до абсурда регламентация выборов в России требует передавать данные по явке со всех участковых комиссий каждый час по ходу голосования. Но на зарубежных участках нет списков избирателей и неизвестно, сколько человек проголосует. Прогнозы различаются на несколько миллионов. Ввиду особого отношения к России выборы в Госдуму могут привлечь огромное количество народу и соответственно наверняка будет противодействие на Украине, а возможно и других регионах под управлением Вашингтона. Обналичка данных по реальной явке на зарубежных участках, возросших числом, упростит задачу противодействия выборам.

В России трудно понять зарубежный интерес к России и ее выборам. Тут появление итогового протокола с нулями воспринимается как отсутствие голосования. Однако иначе и быть не может, где нет избирателей, зарегистрированных в своем одномандатном округе. За рубежом такие могут обнаружиться, а может и нет.

Опытный член ЦИК Валерий Крюков попытался упростить для прессы. Там просто все. Мы учитываем тех, кто в списках избирателей на территории РФ и Байконура на 8 утра в день голосования. С участками за рубежом связь появляется, только когда передают протоколы после подсчета. Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что с некоторых участков мы все же хотим получать данные. Полной ясности нет.

«Я прекращаю эту бессмысленную дискуссию», — Элла Памфилова полностью сняла вопрос, потому что он не готов. Глава ЦИК поступила политически мудро. Появились сообщения о партиях, которые создают колл-центры для сообщений о явке. «Члены УИК должны заниматься своим делом, — считает председатель ЦИК. — У нас настолько сложная будет кампания, что все несвойственное надо снять».

Передали об отказе ЦИКа рассматривать жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга самовыдвиженца Александра Шуршева. Жалоба может рассматриваться вышестоящей комиссией, если она туда поступила в течение пяти дней после принятия решения и не более. В данном случае Питерский избирком принял отказное постановление 25 августа, в ЦИК жалоба поступила 31-го. Если б на день раньше, успели бы рассмотреть. Пока в ЦИК задержек не было.

Задача Памфиловой сложна, но она ее выполняет. По России идет девятый вал войны за пассивное избирательное право. Меняющихся параметров настолько много, что общая картина исчислению ее поддается.

В то же время грядет неизбежное возвращение России в ПАСЕ и коллегам в Вашингтоне нестерпима мысль о возвращении в Страсбург Сергея Нарышкина. Первую попытку сорвал потомственный манипулятор Билл Браудер. После состоявшихся визитов и еще больше – несостоявшихся, авторитет Нарышкина за рубежом вырос и окреп. Попытка наехать на председателя Думы через disser.net провалилась. Белый дом проигрывает Кремлю. Перенос выборов Думы на три месяца вынудил США сделать первыми свой ход на великой шахматной доске против России. Привычный американский аргумент о провале внутренней политики Путиным в России наталкивается на демонстрацию полного провала внутренней политики в США. Репутационные издержки политики Госдепа убили популярность Хилари Клинтон. Подогреваемая сильной внутренней оппозицией пресса ловит каждый качок головы обреченного на успех проходного кандидата от англосаксонского меньшинства. Молчаливое большинство перестало отмалчиваться и увидело девиации поведения будущего президента. В США впервые на публичной позиции присутствует кандидат формата Жириновского, предназначенный для разогрева электората с последующей передачей голосов будущему президенту. Технология давно тиражирована рядом стран. Франция прошла период своего Ющенко в лице Саркози. Австрия пережила санкции, которые России не снились. Практически повсеместно сидят подконтрольные Вашингтону фигуры. А в самих США кроме англосаксонского меньшинства никто не понимает, как опасно прекращение международной политики в исполнении Клинтон. Если снять депрессивное давление, прекратится приток ресурсов.

Россия вырвалась вперед, как Иудея две тысячи лет назад. Метрополия усилила беззаконие и поборы, рассеяла евреев по миру. В итоге евреи оплодотворили мир своим семенем и мозгами, а патрицианское меньшинство латинов ушло с арены вместе с Римской империей.

К чему приведет борьба свято место под Солнцем теоретически должны показать исходы грядущих выборов – Госдумы, затем президента в США и снова в России президента. Пока Россия опережает. Нервы напряжены. Общественное мнение напоминает заряженную катапульту, которой римляне долбили стены Мецады, последнего оплота Иудеи. Достаточно мелкой случайности, чтоб заряд безумного напряжения освободился. В ЦИК России это понимают и филигранной работой стараются не давать повода.