СОБЯНИН НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ I МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ МЕГАПОЛИСОВ МИРА

Представители 22 городов из 18 стран приняли участие в первой Олимпиаде мегаполисов, состоявшиеся в столице. По итогам соревнований первое место поделили между собой команды, представляющие Москву, Санкт-Петербург и Белград. Награды участникам вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мировые города играют все большее и большее значение в экономике мира, в них концентрируется все больше наук, технологий и образования. Нам стало интересно, несмотря на обилие олимпиад, что происходит в больших городах, насколько они конкурируют друг с другом и насколько они тесно связаны в тех процессах и проблемах, которые происходят. Мы решили, почему бы не пригласить наших друзей из разных городов мира провести не просто международную олимпиаду, а олимпиаду мегаполисов мира. Спасибо огромное, что на эту просьбу откликнулись более 18 стран, 22 города. Это первое испытание такое, и я надеюсь, что оно удалось», — сказал мэр столицы Сергей Собянин на церемонии закрытия первой московской Олимпиады школьников крупных городов и мегаполисов

Состязания по математике, информатике, физике и химии проходили в школах и лицеях Москвы с 4 по 9 сентября. В каждой из команд было по 8 человек, по два участника на каждый из предметов. В состав жюри вошли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Казахстана, Колумбии, Южной Кореи, Латвии, России, Сербии, Словакии и Чехии.

Участникам и гостям Олимпиады показали достопримечательности российской столицы. Культурная программа включала посещение исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ, Музея космонавтики, комплекса Храма Христа Спасителя, выставки «Художественные сокровища России» в Центре искусств на Волхонке, а также лекцию ведущих специалистов компании «Яндекс». Завтра, в День города Москвы, участники Олимпиады посетят праздничные мероприятия в Парке Горького.

«Надеюсь, что вы провели время не только с пользой, но и получили удовольствие от экскурсий по городу, по музеям. Это бескомпромиссное соревнование, в котором есть свои победители. Я поздравляю команду Москвы, за которую я, конечно, болел. Поздравляю команды Санкт-Петербурга, Белграда. Я надеюсь, что у всех присутствующих есть шансы победить на следующих соревнованиях», — добавил мэр.

Как заявил Сергей Собянин, Олимпиады мегаполисов планируется проводить ежегодно.

«Мы объявляем Олимпиаду мегаполисов ежегодной и приглашаем вас в следующем году. Команды Белграда и Джакарты, которые добились прекрасных результатов, я приглашаю посетить Москву уже не летнюю, а зимнюю в рождественские каникулы», — сказал Сергей Собянин.