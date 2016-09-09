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В ГОСДУМЕ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ НА ОМС ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

by Наталия Бахарева -

Депутаты Госдумы не поддерживают идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости обязать неработающих граждан ежемесячно вносить платеж в фонд ОМС.

 

«Я не поддерживаю мнение Матвиенко. На Дальнем Востоке очень много моногородов, где некоторые люди просто не могут найти себе работу. И мы теперь их должны лишать медицинской помощи? У нас есть Конституция РФ, где сказано, что каждый гражданин России имеет право на бесплатную и доступную медпомощь. А кто-то — хочет перевести наше здравоохранение на коммерческую основу. Медицина не должна зарабатывать денег, медицина должна лечить людей», — сообщил АГН «Москва» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.

 

Он отметил, что введение подобных сборов является дискриминацией, граждане должны получать медицинскую помощь без разделения на «работаешь, не работаешь».

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