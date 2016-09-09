ПОЛЕЗНО ЖИТЬ НЕ ПРОСЫХАЯ

Не спешите бросать в нас камни! Мы вовсе не ратуем за вредные привычки, и уж тем более не призываем возводить их в правило. Но есть ситуации, когда ограничение в питье не только нежелательно, но и чревато серьезными потерями. Это подтвердит любой садовод, который хоть раз в жизни брался выращивать бруснику. Вот что рассказывает об этой культуре наш эксперт, агроном Ирина СМАГЛЮК:

— Прошли времена, когда за брусникой отправлялись в лес, сегодня великолепный урожай ягод можно получать на собственном участке: селекционеры подарили нам немало отличных сортов, которые плодоносят ежегодно и, к тому же, украшают сад. Сорта самые разные, можно выращивать как миниатюрные кустики высотой не более 10 см, так и более мощные кусты, достигающие 40 – 45 см. Во всех случаях такие размеры растения позволяют надежно утеплить их в холодное время года, кусты пережидают зиму под снежным одеялом. Селекционерами поработали и над другими свойствами сортов брусники, предназначенных для средней полосы, что делает их зимостойкими. Растения спокойно переносят понижение температуры до минус 30 градусов, так что одно из главных условий успеха – выбор сорта.



Один из самых популярных сегодня – голландский сорт Коралл, при хорошем уходе он может дать даже два урожая за сезон. Такая же особенность отличает другой голландский сорт Ред Пирл. Хорошо растут в Подмосковье и сорта немецкой, финской, польской селекции, например, Аммерланд. Эрнтекронн, Энтезеген, Эрулезген, Мазовия, Ида, Санна, Сусси. И конечно, стоит обратить внимание на российские сорта — такие, как Рубин, например, или Костромская розовая. Какой бы сорт вы ни выбрали, агротехника практически одинаковая, и одной из главных условий как раз – регулярный полив, почва, где растет брусника, не должна пересыхать. Это не означает, что надо разводить сырость, но если перманентно не увлажнять почву, урожая не будет.

Выполнить это условие непросто, учитывая, что для брусники надо выбрать солнечный участок. Придется пустить в ход разные хитрости, в том числе мульчирование почвы, позволяющее сохранять влагу. Если использовать в качестве мульчи торф, ответите еще одному главному условию успеха: брусника растет только на кислых почвах. Причем, тип почвы не столь существенен, можете высадить кусты на песчанике или суглинках, не имеет значения, главное, чтобы она была кислая. В Подмосковье как раз много таких участков, садоводам приходится известковать землю, чтобы добиться нейтральной кислотности. Бруснике же, напротив, нравится не известкованная почва, по этой причине, в частности, там, где растет эта культура, не вносят навоз и птичий помет: эти удобрения способствуют снижению кислотности почвы.

Если хотите выращивать бруснику, пора браться за работу: высаживают новые кустики в сентябре, и посадочное место желательно подготовить заранее. О том, что место должно быть солнечное, мы уже говорили. Избегайте близкого стояния грунтовых вод, в этом случае вы не сможете регулировать влажность участка, а сырость бруснике не нравится. Если хотите получить красивую плантацию, высаживайте культуру в траншее. Выкопайте ее глубиной 20 – 25 см, заполните верховым торфом, а если его нет, сгодится любой торф, к которому хорошо бы добавить хвойный опад, опилки, песок (если посадка на глине). Все это надо тщательно перекопать и полить, в воду желательно добавить немного уксуса (полстакана на ведро воды) или столовую ложку щавелевой, лимонной кислоты. В траншее саженцы высаживают рядами, оставляя между рядами 30 – 40 см и между растениями 25 – 30 см.

Если у вас пока всего несколько кустиков, лучше высадить их на альпийской горке или в качестве бордюрной дорожки на участке. Такая дорожка всегда украсит участок, благодаря вечнозеленым изящным листикам и алым ягодам. В дальнейшем, когда размножите растение в достаточном количестве, можете разбить плантацию брусники, которая подарит вкусные, витаминные ягоды к концу лета. Если рассчитываете на хороший урожай, внимательно подбирайте удобрения: органическими лучше не пользоваться, а из минеральных желательно отдать предпочтение, например, сернокислому аммонию, сернокислому калию, суперфосфату. Если вы сейчас правильно заполнили траншею, этого питания бруснике хватит и на следующий сезон, вносить удобрения лучше со второго года жизни растения.

Перед наступлением холодов обязательно укройте молодые кустики мульчирующим материалом, но важно вовремя разгрести его весной: брусника часто страдает от подопревания, когда весной начинает припекать солнце. Кусты формируют рано весной, обрезая их только до начала сокодвижения. С помощью обрезки кусты можно омолаживать, поскольку с годами их продуктивность падает. Срезанные побеги, кстати, годятся для размножения растения, они довольно легко укореняются.

Стоит уделить внимание этой культуре: она не отличается капризами, украшает участок и дарит не только великолепные ягоды, отличающиеся диетическими свойствами. Народная медицина рекомендует различные отвары как из ягод, так из веток и листьев брусники. Это растение особенно полезно при гипертонии, для профилактики атеросклероза и укрепления сосудов.