В МИНТРУДЕ ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ МРОТ

Предложение по дальнейшему увеличению Минимального размера оплаты труда (МРОТ) прорабатывают в Минтруде. Как напомнил глава ведомства на совещании по вопросам охраны труда, в 2016 году МРОТ уже повышался на 26%.

С 1 июля МРОТ в России повышен на 1296 рублей — до 7,5 тысяч рублей.

«По минимальному размеру оплаты труда — я хочу напомнить, что в этом году мы рывок совершили, на 26% увеличили МРОТ. И у нас есть даже отдельные обращения от территорий, работодателей, что достаточно резко увеличили, растут расходы и бюджетов, и работодателей. Сейчас мы в ходе бюджетного процесса вам будем тоже докладывать свои предложения по дальнейшему увеличению минимального размера оплаты труда. Это тоже позиция бюджетного кодекса, пока мы с коллегами это отрабатываем, будем докладывать предложения», — цитируют министра РИА Новости.

МРОТ используется при расчете суммы выплат по социальному страхованию лицам, не имеющим страхового стажа, а также взносов во внебюджетные фонды для самозанятой категории плательщиков.