ЦОДД НАШЕЛ КАМЕРЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ПДД

Из 110 комплексов видеофиксации, фиксирующих нарушение правил движения, лишь 4 действительно давали сбой.

Об этом сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Все они проходят дополнительную проверку и после отладки будут запущены в работу.

«ГИБДД отключила 110 камер на регистрацию движения по обочине. Сейчас нашли камеры, которые действительно давали сбой, их оказалось четыре, по этим камерам сейчас проведены мероприятия, перезалита программа, проходит тестирование. ГИБДД должна на следующей неделе подтвердить. Мы в понедельник уже сдаем готовый результат, будет совместная комиссия между нами, ГИБДД и производителем камер, далее эти камеры будут запущены обратно в работу», — сказал замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков

Причиной проверки оборудования стал штраф, выписанный автомобилисту, за то, что тень его автомобиля пересекла сплошную линию. Ранее в пресс-службе столичного УГИБДД сообщили: штрафное постановление будет отменено.