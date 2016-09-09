АСТАХОВ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

Павел Астахов освобожден от должности Уполномоченного по правам ребенка. Об этом пишет Интерфакс.

Подобраны две кандидатуры на пост детского омбудсмена. Это могут быть глава Ассоциации организаций в защиту семьи Анна Кузнецова и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.

Павел Астахов должен уйти в отставку 9 сентября. «Решение о его увольнении было принято еще в конце июня, но тогда его просто отправили в отпуск вплоть до 8 сентября — на эту дату приходится 50-летие омбудсмена», — об этом сообщил РБК источник в Кремле. Сразу после этого Астахов должен уйти.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать отставку уполномоченного по правам ребенка. А в пресс-службе Астахова заявляли, что «все работают в штатном режиме и график распланирован до конца года».

Решение о замене Астахова принято по совокупности причин. К нему возникли у антикоррупционного управления Кремля — в 2014 году он открыл в банке, принадлежащем его сыну Антону, счет для сбора пожертвований детям — беженцам с Украины. Неудовольствие начальства вызвали его частые выезды за границу, а также неудачные высказывания.