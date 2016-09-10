ДЕНЬ ГОРОДА: ТВЕРСКАЯ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ

Фильм, фильм, фильм! Да не один, а сразу несколько любимых киношедевров «ожили» в праздничный день на Тверской улице: «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».

Уличное пространство сегодня пестреет реконструкциями киноэпизодов (с участием двойников киногероев), из любимых всеми фильмов.

Москвичам предложили окунуться в волшебный мир кино, для этого в центре столицы устроили бесплатные кинопоказы, встречи с известными актерами и режиссерами, выступления музыкальных коллективов (исполнение песен из фильмов и характерной музыки той поры), мастер-классы и другие активности, основанные на сюжете воспроизводимых картин.

Почувствовать себя героем любимого фильма можно было и посредством гастрономического опыта — на каждой площадке блюда и напитки были подобраны в соответствии с темой представленного фильма, а также эпохой, в которой происходит действие.

А с помощью уникальных выставок посетители могли также узнать, что носили и на чем ездили любимые киногерои! Коллекция кинокостюмов – всего на празднике было представлено 28 экспонатов – включила в себя одежду и аксессуары, использовавшиеся в съемках кинокартин, а также стилизации.

Кроме того, на Тверскую съехались более 20 уникальных транспортных средств: отечественные и зарубежные ретроавтомобили, мотоциклы и даже троллейбусы!



Гости праздника даже смогли стать героями любимых картин — сфотографироваться в костюме персонажа, получить совет стилиста по гриму, исполнить творческий номер и увидеть себя «в кино» на огромном экране.

Кино смотрела Елена Минашкина фото автора