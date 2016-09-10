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ДЕНЬ ГОРОДА: ТВЕРСКАЯ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ

by наша редакция -

  Фильм, фильм, фильм! Да не один, а сразу несколько любимых киношедевров «ожили» в праздничный день на Тверской улице: «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».
Уличное пространство сегодня пестреет реконструкциями киноэпизодов (с участием двойников киногероев), из любимых всеми фильмов.

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Москвичам предложили окунуться в волшебный мир кино, для этого в центре столицы устроили бесплатные кинопоказы, встречи с известными актерами и режиссерами, выступления музыкальных коллективов (исполнение песен из фильмов и характерной музыки той поры), мастер-классы и другие активности, основанные на сюжете воспроизводимых картин.

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Почувствовать себя героем любимого фильма можно было  и посредством гастрономического опыта —  на каждой площадке блюда и напитки были подобраны в соответствии с темой представленного фильма, а также эпохой, в которой происходит действие.

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А с помощью уникальных выставок посетители могли также узнать, что носили и на чем ездили любимые киногерои! Коллекция кинокостюмов – всего на празднике было представлено 28 экспонатов – включила в себя одежду и аксессуары, использовавшиеся в съемках кинокартин, а также стилизации.

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Кроме того, на Тверскую съехались более 20 уникальных транспортных средств: отечественные и зарубежные ретроавтомобили, мотоциклы и даже троллейбусы!
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Гости праздника даже смогли стать героями любимых картин — сфотографироваться в костюме персонажа, получить совет стилиста по гриму, исполнить творческий номер и увидеть себя  «в кино» на огромном экране.
 Кино смотрела Елена Минашкина     фото автора

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