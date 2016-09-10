А КТО ЭТО ТАКИЕ? К ВОПРОСУ ОБ ИМЕНИ

Журналистка изобличила официального представителя Следственного комитета России в плагиате. Что он ей ответил?

Не называю фамилий, поскольку суть не в фамилиях, а в именах – прошу прощения за невольную игру слов.

Официального представителя СКР многие из нас (во всяком случае, те, кто смотрит телевизор) знают в лицо. Он регулярно появляется на экранах и сообщает нам, что положено сообщать по его должности. А недавно издал книгу. Журналистка из популярной газеты прочитала ее и обнаружила прямые заимствования из своей статьи, привела скриншоты статьи и страниц из книги.

Плагиат. Позор. Однако автор книги не признал вину, даже не сослался на то, что бес попутал, подсунул в его компьютер чужой текст, а он, по творческой рассеянности, принял его за свой. Нет, он перешел в наступление: «Чем может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка?.. . Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность».

Потом, он, правда, принес извинения, причем, не за плагиат, а за то, что «обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием». Хотел или не хотел, но получилось ловко: так или иначе, а внимание от плагиата отвлечено.

Однако остановимся на другом. Человек на должности, официальный представитель, доводящий до нас официальную информацию и позицию ведомства, ничтоже сумняшеся уверен, что у него есть Имя. А сотрудница популярной газеты, выходящая к читателю со статьями от своего лица, самостоятельный автор, с именем в журналистике – для него никто, ничто и звать никак, «журналистишка», пытающаяся раскрутиться на его Имени.

Не могу не вспомнить эпизод 2000 года. Обратите внимание – 2000 года. Как-то в кругу знакомых, далеких от журналистики, я за чаем упомянул Ивана Петровича Рыбкина и Владимира Федоровича Шумейко. Мои приятели посмотрели на меня с недоумением: «А кто это такие?»

Sic transit gloria mundi — так проходит мирская слава. Причем, известность, основанная на должности, испаряется сразу же после ухода с поста. Ведь только что, четыре года назад, в 1994-1996 годах, Шумейко был третьим лицом в государственной иерархии – председателем Совета Федерации, а Рыбкин – четвертым, председателем Госдумы. Судьбами страны вершили. И вот… Нет должности — нет ничего?