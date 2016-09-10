ПУТИН: МОСКВА НАПОЛНЕНА СОЗИДАНИЕМ И ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ

На Красной площади состоялось открытие торжеств по случаю Дня города Москвы. Президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин поздравили всех с праздником.

«Дорогие москвичи, уважаемый Сергей Семенович. От всей души поздравляю вас с днем города. Москва для всех граждан России — особый, родной, любимый город. Он дорог и для москвичей, и для тех, кто живет в тысячах километров от него, для всей нашей огромной страны. Такое отношение к Москве понятно и объяснимо, ведь это столица нашей родины, ее многогранное, величавое олицетворение, один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой», — сказал президент России В. Путин в своей поздравительной речи.

По его словам, Москва для всех россиян является «святыней, защищающей отечество». Путин также отметил серьезные успехи столичных властей в благоустройстве и улучшении комфорта проживания, развитии дорожно-транспортного хозяйства.

«Москва наполнена созиданием и творческим поиском, открывает каждому человеку большие возможности для развития и роста», — отметил глава государства.

Сегодня и завтра в честь Дня города в Москве пройдет более 1000 праздничных мероприятий.