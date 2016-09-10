ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГУЭБиПК МВД РФ АРЕСТОВАН ЗА ВЗЯТКИ

Следствие ходатайствовало об аресте Дмитрия Захарченко, заместителя начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ, и Пресненский суд санкционировал его арест и заключение под стражу до 8 ноября.

Полковник Дмитрий Захарченко подозревается в коррупции, что классифицировано сегодня судом как тяжкое преступление; арест высокопоставленного деятеля МВД мотивирован тем, что он может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей, передает АГН «Москва».

На суде стало известно, что в рамках расследования при обыске в квартире, принадлежащей близкой родственнице — сестре Д. Захарченко, было обнаружено 125 млн долларов и 2 млн евро. При этом обвиняемый препятствовал проведению обыска в его служебном кабинете. «Он систематически получал взятки и настоящее время проверяется на причастность к другим коррупционным преступлениям», — сказал следователь в суде.

Д. Захарченко вину не признает: «К деньгам я никакого отношения не имею, в этой квартире я не был и не проживал. Все обвинения, выдвинутые в мой адрес, мне непонятны. Взятку я не брал, денег в руках у меня не было».

Адвокат подозреваемого ходатайствовал об выпуске Д. Захаченко под залог в 70 млн. руб. Однако суд отклонил это ходатайство.

Замначальника управления ГУЭБиПК МВД РФ предъявлено обвинение по трем статьям: «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «Воспрепятствование осуществлению правосудия» (ст. 294 УК РФ).

В ходе судебного заседания также высказывались подозрения о причастности полковника Д. Захарченко к целому ряду не связанных ранее между собой громких дел — от перестрелки на улице Рочдельской в Москве, до бегства из страны бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина, проходящего по делу о взятках в «Ренове».