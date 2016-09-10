ПОРОШЕНКО ПРОТИВ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В КРЫМУ

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия не имеет права проводить в Крыму выборы в Госдуму РФ, поскольку это территория Украины.

Как сообщают информагентства, в Твиттере Святослава Цеголко — пресс-секретаря украинского президента — сегодня появилась запись о том, что П. Порошенко поручил ему проинформировать российские власти о невозможности проведения выборов в Государственную Думу РФ в Крыму.

Ранее Верховная Рада Украины призвала международных коллег считать выборы в Крыму нелегитимными и не признавать их результаты.

В ответ Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, напомнил, что Крым — это часть нашей страны, и заявление Украины российские власти не будут принимать во внимание.