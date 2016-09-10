«ОХОТА» НАЧИНАЕТСЯ НА НТВ

17 сентября жизнь нескольких десятков людей изменится навсегда. В этот день 29 человек из разных уголков России превратятся в живую мишень для агентов спецслужб в рамках невероятного социального эксперимента НТВ «Охота».

На протяжении месяца участникам триллера в реальном времени предстоит выжить в условиях тотальной слежки. Они забудут голоса родных, теплую постель, свой пароль к аккаунту в социальной сети и осознают, что каждая минута может стать последней в борьбе за 3 000 000 рублей!

На шоу НТВ зрители узнают, кто же они, эти отчаянные добровольцы, которые отправятся в самое экстремальное путешествие в жизни. Они переступят порог своего дома, наспех попрощавшись с семьёй, и их имена тут же станут известны всей стране. Но главное 40 лучшим специалистам по поиску людей в России. С этого момента всё будет зависеть только от беглецов.

Зрители НТВ станут свидетелями беспрецедентной слежки, не имеющей аналогов в мире. Масштаб проекта поражает: 10 000 000 квадратных километров, 9 часовых поясов, 200 операторов и 170 телекамер. Участники могут скрываться где угодно, единственное условие — не заходить за границы Российской Федерации. Смогут ли беглецы перехитрить новейшие методы слежки, обмануть опытных сыщиков и отсрочить своё выбывание из шоу?

Премьера “Hunted” состоялась в Великобритании в 2014 году. Шоу до сих пор остаётся в топе самых рейтинговых телепрограмм, собирая в среднем свыше 5 миллионов зрителей. Проект был адаптирован во многих странах, включая США, Китай, Испанию, Данию и Нидерланды.