МЕТАМОРФОЗЫ «ВЕРСАЛЯ В ЗАЦЕПЕ»

10 и 11 сентября в рамках празднования Дня города Москвы, Театральный музей им. А. А. Бахрушина примет участие в 5-м ежегодном Международном семейном фестивале театрального искусства и творчества «Яркие люди» в ЦПКиО им. Горького. На два выходных дня фестивальная площадка музея станет декорацией оперной классики: взорам гостей откроется оперный зал XVIII века с ожившими эскизами костюмов театрального художника Леонардо Марини.

По замыслу главного художника музея Василины Овчинниковой посетители смогут легко перевоплощаться в героев итальянских опер и делать селфи на фоне фигур-тантамаресок: прелестной Розмонды из «Германика в Германии», могущественного Осроа из «Адриана в Сирии», неунывающего турецкого барабанщика из «Сулейман»…

Желание музея – сломать стереотип восприятия оперы как исключительно классического, элитарного, не подверженного изменениям вида искусства, и показать, что оно может быть живым, вдохновляющим, радостным, доступным понимаю как взрослого, так и совсем юного зрителя. Тем более, когда оно облечено в невероятно динамичное, захватывающее действо, объединяющее музыку, живопись, театр и музей.

Выстраивая мизансцены в лабиринте оживших фигур, вокалисты, лауреаты российских и международных конкурсов Светлана Савельева (сопрано), Диана Кириенко (сопрано), Айшан Мамедова (сопрано/, Анастасия Самарина (сопрано), Галина Худякова (меццо-сопрано), Анна Синитович (сопрано), Татьяна Чупина (меццо-сопрано) исполнят арии, которым рукоплещут поклонники оперы на сценах ведущих театров мира.

Ирина ШВЕДОВА.