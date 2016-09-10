ДВИЖЕНИЕ ПО МЦК ЗАПУСТИЛИ ПУТИН И СОБЯНИН

День города Москвы ознаменовался запуском нового транспортного маршрута: старт движению поездов по Московскому центральному кольцу дали президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Серей Собянин.

В путь по новому маршруту В. Путин и С. Собянин отправились со станции МЦК «Лужники», совершив поездку на поезде «Ласточка» до станции «Площадь Гагарина» и обратно.

А уже в 14.00 10 сентября воспользоваться МЦК смогут все желающие. Пока на маршруте работает 26 станций, которые связаны в единую пересадочную сеть с метро. Позднее откроются еще пять остановочных пунктов. Московское центральное кольцо станет второй кольцевой линией метро.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в течение первого месяца проезд по МЦК будет бесплатным.

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