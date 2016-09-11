9/11. ТРАГЕДИЯ, ИЗМЕНИВШАЯ МИР

Сегодня исполняется 15 лет со дня трагедии, которая изменила весь мир. 11 сентября 2001 года самолеты, управляемые террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Третий самолет был направлен на Пентагон, а четвертый – не достигнувший цели, по большинству версий должен был обрушиться на Капитолий.

Этот до сегодняшнего дня беспрецедентный по своему разрушительному действию теракт унес жизни в общей сложности почти 3000 человек, около 6000 получили ранения.

Мир как никогда был близок к началу Третьей мировой войны. К счастью, обошлось. Но с тех пор Америка с утроенной силой ведет борьбу с международным терроризмом, и в частности с «Аль-каидой», взявшей на себя ответственность за случившееся. При этом власти Соединенных Штатов порой находят терроризм даже там, где его нет. А сами американцы до сих пор с подозрением и недоверчивостью относятся ко всем выходцам с Ближнего Востока.

Сегодня траурные мероприятия проходят не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. В соцсетях пользователи размещают соболезнования родным и близким жертв теракта с хештегом #neverforget, сообщает ИА «REGNUM».