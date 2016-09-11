ВПЕРВЫЕ НА ПАРАДЕ — ПОЛИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ЭКСКАВАТОРЫ, МУСОРОВОЗЫ

Центральным среди мероприятий в праздничной столице 11 сентября стал парад городской техники. Москвичам и гостям города представилась возможность увидеть одновременно более 650 машин, которые ежедневно работают на улицах мегаполиса.

Мэр Москвы дал старт колонне, длина которой составила около двух километров. Он также пообщался с водителями и поздравил их с Днем города.

— Впервые на Садовое кольцо выйдут машины «скорой помощи», дорожной, коммунальной техники, полицейские машины, машины МЧС, — отметил градоначальник. — На этой технике работают тысячи людей, которые каждый день, в любую погоду обеспечивают москвичей безопасностью и комфортом. Я хотел от имени горожан сказать вам огромное спасибо и поздравить с Днем города. Будем считать парад городской техники открытым.

Собравшиеся по обе стороны дороги взрослые и дети с восторгом приветствовали и фотографировали поливальные и уборочные машины, вакуумные пылесосы, колесные тракторы, городские автобусы, патрульные машины и мотоциклы ГИБДД, пожарные машины, автокраны и так далее. Кроме того, в колонне двинулось порядка 30 ретроавтомобилей, включая автобус АКЗ-1, выпущенный в 1947 году, при производстве которого использовались детали послевоенных грузовиков ЗИС-150. Среди «ретро» и пожарная автолестница АЛ-17 на базе ГАЗ-50, появившаяся в связи с массовым строительством в стране пятиэтажек и другие образцы техники, колесившие по дорогам столицы более 50 лет назад.

Парад демонстрировался на 12 больших светодиодных экранах, установленных на Садовом кольце.

ГБУ «Автомобильные дороги» направило на парад больше всех — сразу 269 машин. Всего его автопарк насчитывает около четырех тысяч единиц дорожной техники. В ближайшее время планируется приобрести комбинированные машины с двойным оборудованием (для уборки в зимнее и летнее время), специализированную технику для санитарной обрезки деревьев и для мойки ограждений, а также катки, гудронаторы и асфальтоукладчики.

Предприятия ЖКХ на параде представлены техникой «Мосводостока», «Экотехпрома» и «Экспертавтодора». Задача последнего – осуществление мониторинга и контроля качества работ и оказания в сфере ремонта, содержания и обустройства объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории Москвы.

После завершения парада гостей праздника ждет выставка специализированной техники, которая будет работать до 21 часа. Свыше 130 автомобилей Комплекса городского хозяйства и других служб разместятся по улице Красная Пресня от Пресненского вала до пересечения с улицей Большая Грузинская в свободном доступе для всех желающих. При каждом автомобиле – компетентный специалист, который расскажет заинтересованным посетителям об использовании данного вида автомобиля и работе оборудования, а по возможности продемонстрирует его работу.

Лидия МИЛОВИДОВА.

Фото автора.