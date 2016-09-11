С ДНЁМ ТАНКИСТА! Т-14 «АРМАТА» В ДЕЙСТВИИ. ВИДЕО

Сегодня в России отмечается День танкиста. Своеобразным подарком к празднику стал видеоролик, выложенный на YouTube Министерством обороны РФ.

В ролике впервые показаны кадры, демонстрирующие уникальные возможности танка Т-14 «Армата», продемонстрированные на международном конкурсе «Танковый биатлон», а также кадры с учений «Восток-2007» с участием танковых подразделений, говорится в сообщении пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, «Армата» — танк нового поколения, который в скором времени должен заменить основные танки семейства Т-72 и Т-90, стоящие на вооружении не только Российской армии, но и вооруженных сил других стран мира.