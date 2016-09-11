СОЦСЕТИ РАССКАЖУТ О ВАШЕМ ДОСТАТКЕ

Финансовую состоятельность пользователей соцсетей можно определить по манере общения и отношению к шутливым постам.

Исследование, проведенное сотрудниками Пенсильванского университета, расположенного в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), показало, что поведение пользователей социальных сетей четко указывает на уровень их заработка.

Ученые проанализировали более 10 млн. постов 5 тысяч участников эксперимента, сообщает Федеральное агентство новостей. Они пришли к выводу что обеспеченных пользователей выдает их заинтересованность исключительно деловыми и политическими новостями. При этом они полностью игнорируют многочисленные шутливые публикации.

Пользователи со средним уровнем дохода чаще выступают с критикой политических, экономических и других событий, происходящих в стране и в мире. Но делают это достаточно корректно.

А вот откровенно злобные, содержащие ненормативную лексику высказывания, согласно результатам исследования, в большинстве своем принадлежали малообеспеченным людям. Правда, ученые отмечают, что некоторые из несостоятельных пользователей соцсетей все же проявляют оптимизм. Но выдает низкое материальное благополучие и той, и другой группы то, что общаются они в основном на бытовые темы.

Насколько результаты этого исследования применимы к российской аудитории, неизвестно.

Фото: vsookoshkax.ru