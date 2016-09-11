В МОСКВЕ РЕЗКО ПОХОЛОДАЕТ

Во вторник в столице возможно ухудшение погоды.

После теплого для начала осени понедельника, 12 сентября: 20 -22 градуса в дневные часы, и 10 – 12 градусов ночью, ожидается резкое похолодание. По прогнозам погодного центра «Фобос» арктический фронт принесет в Москву холодные воздушные массы, и температура воздуха понизится: до 2 – 7 градусов ночью и 9-14 днем. И такая погода, с периодическими дождями и порывистым ветром, продержится до конца недели.

Гидрометцентр России прогнозирует менее резкую смену погоды. По его прогнозам во вторник в столице ожидается 15 – 17 градусов тепла, и только в среду – похолодание до 11 – 13 градусов.

Чей прогноз оказался более точным, узнаем уже совсем скоро. Но дождь и ветер, судя по всему, нам точно гарантированы.