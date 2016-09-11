ПРОЕЗД СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

В День города, 10 сентября, москвичи и гости столицы получили отличный подарок — запущено движение по Московскому центральному кольцу. Кажется, в первый день его работы вся столица решила испытать новый вид транспорта. Вежливые и внимательные сотрудники указывают направление, помогают разобраться в схеме движения. Горожане очень довольны.

Вот семья Кузнецовых — папа фотографирует всё: станции, яркий красный поезд, счастливые мордашки детей, с нетерпением ожидающих прибытия поезда : «Мы теперь будем ездить к бабушке гораздо быстрее — радуются родители — от Кутузовской, где мы живем, до Владыкино долетели за 15 минут!»

Еще дин пассажир нового транспортного средства столицы — пенсионер Николай Петрович Кочурин — решил просто полюбоваться городом из окна комфортабельного поезда, и очень доволен импровизированной экскурсией: комфортно, удобно, и что немаловажно — сохраняются льготы на проезд!

У группы молодежи, студентов столичных ВУЗов, планы грандиозные: «Вот бы теперь сделать кольцо по конечным станциям метро- мечтают студенты — в универ ездить было бы быстрее!»

Мнения разные, но все только положительные.

Напомним, какие же плюсы дает нам МЦК? Итак, московское центральное кольцо – это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. В течение 90 минут пересадка с кольца на метро будет бесплатной. На МЦК будет работать тарифная система метро, включая привычный единый билет. Льготные тарифы будут такими же, как у обычного метро. Бесплатный Wi-Fi появится на крупнейших транспортно-пересадочных узлах, на станциях обещают стойки для зарядки гаджетов.

Около станций сделают удобные карманы для городского транспорта и скорректируют некоторые маршруты автобусов и троллейбусов. У 13 таких пунктов появятся автомобильные парковки.

Запуск МЦК осуществляется поэтапно. На сегодняшний день жителям Москвы и Подмосковья доступны 14 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. Всего же у пассажиров появится более 350 возможных вариантов пересадок при перемещениях по городу.

6 минут – интервал движения поездов в часы пик, более 10 минут — в незагруженное время.

Возить пассажиров будут 100 пар скоростных поездов «Ласточка», в 35 из них обещают интернет. До 1200 человек смогут поместиться в один поезд. Состав будет состоять из 5-10 вагонов. Полный круг состав проедет за 75 минут со скоростью около 160 км/час . Планируется, что 300 миллионов человек ежегодно будут пользоваться новой веткой, в первый год, правда, ждут только 75 млн.пассажиров.

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов ранее прогнозировал, что на загруженных станциях пассажиропоток снизится на 40%, свободнее должна стать основная кольцевая линия, на северном участке Сокольнической линии пассажиропоток должен упасть на 20%, на Таганско-Краснопресненской — на 18%, на Кольцевой — на 15%. Разгрузка Казанского вокзала в часы пик ожидается до 30%, Ярославского и Ленинградского на 20%, Курского вокзала до 40%.

14-я линия метро — так кольцо обозначено на картах метрополитена. Она белая с красным контуром. Новые схемы, подготовленные с учетом народного голосования, уже появились в вагонах. Ранее москвичам предложили выбрать, что они хотели бы добавить в новую схему, чтобы сделать ее более информативной и удобной для пользования.

Хочется отметить, что Московское центральное кольцо свяжет воедино не только транспорт столицы: метрополитен, радиальные направления железной дороги, городской наземный транспорт, но и крупнейшие спортивные объекты столицы и садово-парковые ансамбли города: усадьбы Михалково, «Покровское-Стрешнево», Ботанический сад, ВДНХ, парки «Лосиный остров», «Сокольники», Измайловский парк, «Воробьевы горы». Эти объекты будут указаны на картах, расположенных в вестибюлях метрополитена. Другие объекты, за которые проголосовали москвичи, будут нанесены на все схемы, в том числе размещенных в вагонах метро на всех линиях столичной подземки. В опросе приняли участие порядка 5000 человек. Больше всего голосов набрали обозначения пересадок с МЦК на метро с указанием расстояния между станциями или времени пересадки, станции пересадок на пригородные электрички, а также ближайшие велодорожки и парки. Также поступили предложения по нанесению информации о перехватывающих парковках и станциях, приспособленных для проезда маломобильных пассажиров.

Небольшая историческая справка: строительство МКЖД – теперь МЦК — началось в 1903 году и через пять лет упорного труда очертило столицу новым контуром. А еще раньше, в конце XIX века, в связи с промышленным ростом, возникла необходимость быстро и дешево перевозить огромное количество грузов. Прибыл товар на вокзал, — к примеру, Ярославский: а далее — перегрузка на ломовых извозчиков, что весьма хлопотно, долго, дорого…. Первым о том, что нужно связать в единую сеть все 10 основных направлений железных дорог столицы заговорил известный предприниматель Федор Чижов. В ноябре 1897 года император Николай II высочайше признал необходимость строительства Московской окружной железной дороги. Проект выбирали на конкурсной основе, победил российский инженер Петр Рашевский. К строительству привлекли лучших специалистов. Все сооружения проектировались под руководством известных архитекторов того времени Александра Померанцева и Николая Марковникова. Построенные из красного кирпича с белокаменной отделкой, станции стали уникальными образцами московского модерна начала ХХ века. На станциях было тепло и светло — работали голландские печки, горели электрические светильники. 19 июля 1908 года про окружной дороге прошел первый поезд. Дорога разгрузила подъезды к вокзалам, освободила от тяжелых повозок столичные улицы. Билеты поначалу были весьма дорогие, но вскоре тарифы скорректировали, и служащие города с удовольствием стали ездить на работу… В 1934 году пассажиропоток уменьшился – ведь столица активно развивала троллейбусное и автобусное сообщение. К 50-м годам прошлого века стало пробематично возить и грузы — старые мосты с низкими порталами не позволили дешево электрифицировать дорогу. Окружная пришла в упадок, станции разваливались от ветхости, рельсы зарастали травой…

Прошли годы, теперь Окружная железная дорога получила новую жизнь, новый облик и новое имя, сохранив славные традиции прошлого. В добрый путь!

Елена Минашкина.

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