ПАРАД ТЕХНИКИ ВОЙДЕТ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Парад городской техники, который пройдёт сегодня в Москве, обещает стать самым массовым в Европе и может попасть в российскую и европейскую Книгу рекордов Гиннеса.

Парад начнется в час дня. От Новинского бульвара колонна из 350 автомобилей двинется по Садовому кольцу. Сделав круг, техника, обслуживающая наш город, а также ретро-машины, предоставленные музеем «Московский транспорт», расположится на улице Красная Пресня. Здесь москвичи смогут поближе познакомиться с транспортом, который используют в своей работе коммунальные организации города, УГИБДД и ГУ МЧС, а также департаменты транспорта и здравоохранения. Планируется, что посетить мобильный музей под открытым небом можно будет с 17.00 до 21.00.

На Москве-реке настоящее шоу устроят катера, гидроциклы и пожарно-спасательные корабли МЧС. Водное шествие можно наблюдать с Пушкинской и Крымской набережных. Оно начнется, когда колонна городской техники въедет на Крымский мост.

Организаторы выставки обещают, что во время выставки на Красной Пресне большинство машин будет находиться в свободном доступе, так что и взрослые, и дети смогут заглянуть в кабину поливальной машины, постоять в пожарной люльке или посидеть на спасательном мотоцикле. Желающим специалисты будут рассказывать об истории, предназначении и технических характеристиках представленной на обозрение техники.

ГИБДД напоминает водителям, что в связи с проведением парада и выставки городской техники с 13.00 до 17:00 полностью перекроют движение на Садовом кольце. Движение по Звенигородскому шоссе — от Красногвардейского бульвара до Красной Пресни, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная будет невозможно до 21.00.

Фото: mos.ru