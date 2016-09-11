ФЕНОМЕН НИКИТЫ ХРУЩЕВА

45 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Н. С. Хрущев. Все правители Руси и России, вместе взятые, за тысячу лет не сделали и тысячной доли того, что за 10 лет сделал Хрущев для народа – для народа, который презирал его и высмеивал.

«Никита-кукурузник», «колхозник», «лысый клоун», «что голова – что задница»… И так далее. Изгалялись, как могли.

Я помню этих людей, жил среди них, знаю их. Обыкновенные советские люди. Все происходило у них на глазах, с ними, с их родными и близкими. Они (про себя не говорю, потому что был тогда мальчишкой) все знали, все видели – и в то же время как будто ничего не знали и не видели.

В том и феномен.

Они знали про своих отцов, дедов, родственников или знакомых, которые жили, работали в колхозах и денег в глаза не видели, потому что получали за работу «трудодни», которые называли «палочками» — по отметкам бригадиров в тетради о выходе в поле и на ферму. По этим «палочкам» им в конце года выдавали зерно, муку, масло и другие продукты. В 1956-м, после прихода к власти Хрущева, в колхозах ввели гарантированный денежный минимум оплаты труда. А затем – право на пенсии по старости, инвалидности. Женщинам — право на пособие по беременности и родам.

Наши доярки к 30 — 35 годам получали суставный ревматизм – попробуйте-ка 2 — 3 раза в день выдаивать группу в 25 коров… Хрущев увидел в Америке «карусель», систему механической дойки коров, и немедленно внедрил в СССР.

После войны без жилья остались 25 миллионов человек. В 50-е годы страна ютилась в коммуналках (счастливцы!), в частных домах, в бараках и подвалах. Норма жизни – один дощатый общий сортир на два барака или многоквартирный дом. Придя к власти, Хрущев немедленно развернул невиданное по масштабам крупноблочное строительство жилья. Так во всех городах и поселках выросли, словно грибы, знаменитые панельные пятиэтажки с отдельными благоустроенными квартирами – мечта советских людей, воплощенная в жизнь. С 1957 по 1964 год (год отставки Хрущева) 54 миллиона граждан получили квартиры! Только в Москве — 3 миллиона.

И, наконец, у советских людей того времени кто-то из родственников – или родственников их знакомых, друзей – безвинно сидел в лагерях. Хрущев освободил сотни тысяч несправедливо осужденных, разоблачил преступления сталинизма, начал уничтожать страх, в котором жила страна.

И, тем не менее, в народе его презирали, зло смеялись над ним. Не понимали, не осознавали? Большое видится на расстоянье?

Но прошло полвека. Мы живем в открытом информационном мире. Обо всем можем узнать, судить. Социологические опросы показывают, что Хрущев — на последнем месте в рейтинге советских руководителей, в несколько раз уступает Сталину и Ленину. Двум самым страшным палачам страны.

Все правители Руси и России, вместе взятые, за тысячу лет не сделали и тысячной доли того, что за 10 лет сделал Хрущев для народа – для народа, который презирал его и высмеивал.

«Я могу пойти по стране с протянутой рукой, — говорил он после отставки члену Политбюро ЦК Кириленко. — И ведь мне-то подадут. А вот вам никто и крошки не даст. С голода подохнете».

«Люди вас ненавидят. Если бы вы сейчас появились на улицах, вас бы растерзали», — ответил ему Кириленко.

…Надеюсь, что Никита Сергеевич так и умер в самообмане, думая, что народ ему благодарен.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.