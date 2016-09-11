ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН В САДУ «ЭРМИТАЖ»

Около 5 миллионов человек отмечали вчера день города на многочисленных праздничных площадках Москвы. Продолжается праздник и сегодня. Москвичей и гостей нашего города ждет сегодня еще множество увлекательных мероприятий на любой вкус.

Продолжает радовать гостей и сад «Эрмитаж». Начавшийся вчера Фестиваль «Театральный марш», предлагает сегодня своим гостям новый этап театрального марафона. С 13:00 до 22:00 на всех площадках сада — экспериментальные перформансы, современные театральные постановки и спектакли для всей семьи.

«Территория сада заговорит, запоёт и сыграет на различных музыкальных инструментах, чтобы максимально ярко раскрыть перед зрителем новые образы и сюжеты», — обещают организаторы фестиваля.

11 сентября в саду «Эрмитаж» выступят артисты театра «КомедиантЪ», театра «Мост», мастерской театральных ремесел Андрея Щукина, театра «Эскизы в пространстве», театра «FreakFabrik», творческой студии «Первая сцена», Театра теней, а также театральный коллектив режиссера Глеба Черепанова.

Театр теней проведет для самых маленьких зрителей мастер-класс, театр «Эскизы в пространстве» покажет волшебную историю «Белый лес» и магическую феерию «Ужин при свечах». Нестандартный подход к сценическому искусству продемонстрирует мастерская театральных ремесел Андрея Щукина в спектакле «Стулья», в котором смешаются сразу несколько жанров: цирк, экстрада, драма и пластический танец. Театр «FreakFabrik» удивит зрителей современным спектаклем-сказкой «Дракон», созданным по мотивам пьесы Е.Шварца. И еще много необычного и интересного увидят зрители, пришедшие сегодня в сад «Эрмитаж».

Кроме того, маленькие посетители между спектаклями могут порезвиться на большой детской площадке, а взрослые – отдохнуть и перекусить, устроившись на скамейках или уютных пуфиках.