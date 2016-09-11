«АРМИЯ-2016». СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Сегодня состоялось торжественное закрытие Международного военно-технического форума «Армия-2016», проходившего с 6 сентября в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот», на полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка. За шесть дней работы его посетили сотни тысяч человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги форума.

Участие в форуме «Армия-2016» приняли государственные корпорации, предприятия оборонно-промышленного комплекса России, ведущие научно-исследовательские институты, гражданские и военные высшие учебные заведения, отечественные и зарубежные разработчики и производители вооружения, военной техники и технологий.

Международный военно-технический форум посетили представители более 80 стран мира, в том числе в составе официальных делегаций. При этом 13 государств представляли руководители военных ведомств, а 22 делегации возглавляли начальники генеральных штабов и заместители министров обороны.

— Мы признательны представителям иностранных государств, которые приехали сюда при сложной международной обстановке и готовы к взаимодействию с Россией. Отдельно благодарю организаторов и всех принявших участие в мероприятии, — цитирует слова Сергея Шойгу Life.ru.

Подводя итоги, министр обороны РФ рассказал, что прошедший форум был реализован в новом формате. На его площадках были представлены как статические экспозиции, так и динамический показ возможностей боевой техники. В дни работы форума помимо обширной научно-деловой программы, были проведены и разнообразные культурно-досуговые мероприятия военно-патриотической направленности, что привлекло на форум множество посетителей.

Сергей Кужугетович сообщил также, что за время работы «Army-2016» были проведены свыше 50 переговоров и двухсторонних встреч участников иностранных делегаций с руководством Минобороны России и представителями отечественного ОПК. А на аукционах форума были совершены сделки более чем на 14,5 млн. рублей.

Фото: rusarmyexpo.ru