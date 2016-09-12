АЭРОПОРТ ЖУКОВСКИЙ ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ РЕЙС 12 СЕНТЯБРЯ

Авиакомпания «Белавиа» начинает регулярные перелеты Минск-Аэропорт Жуковский-Минск с 12 сентября. Рейсы будут выполняться ежедневно на воздушных судах типа Embrarier 175.

«По понедельникам, средам, пятницам и субботам вылет утреннего рейса из Минска планируется в 8.15, из Жуковского — в 10.20, в остальные дни – вечерний рейс с вылетом из Минска в 19.30, из Жуковского — в 20.05», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу компании «Рампорт Аэро».

Стоимость авиабилета в одну сторону – 34 евро, в обе стороны — 63 евро, включая таксы и сборы.