БРАСЛЕТЫ GPS С ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ ВЫДАДУТ ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

В Мосгордуме предлагают обеспечить одиноко проживающих пожилых граждан системой связи с экстренными службами. Пенсионерам необходимо выдавать браслеты с GPS и тревожной кнопкой. Это позволит пожилому человеку подать сигнал о помощи и найти его, если он потеряется.

«В Москве очень много пожилых людей, которые проживают одни в квартире. А у некоторых даже нет детей или родных. Если с ними случится какая-то беда, браслет с тревожной кнопкой поможет им оповестить соцзащиту и экстренные службы, чтобы вовремя получить помощь», – рассказала m24.ru заместитель председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Татьяна Батышева.

Департамент труда и социальной защиты населения реализует программу по оснащению жилищ ветеранов «тревожными кнопками» с 2011 года. В настоящее время системы экстренного вызова имеются у 19 тысяч ветеранов. Ежедневно дежурные принимают до 250 вызовов.

Сейчас в Москве проживает более 300 тысяч человек в возрасте от 80 до 90 лет и около 44 тысяч человек в возрасте от 90 до 100 лет. В столице 693 москвича-долгожителя, перешагнувших 100-летний рубеж.