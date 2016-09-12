НА ТАГАНСКОЙ С 1 ОКТЯБРЯ ПОЯВИТСЯ ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА

Отдельная полоса для движения общественного транспорта будет оборудована на Таганской улице. Объем перевозок на этом участке в рабочие дни достигает 55 человек в сутки.

Как сообщила генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, это позволит увеличить скорость движения городского транспорта на этом участке на 15-30%, а также повысить безопасность движения. В настоящее время по Таганской улице курсируют 16 городских маршрутов. Протяженность введённой полосы составит 2,3 километра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).