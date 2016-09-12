КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА КАК ЧАСТЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Завершила работу Московская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году ММКВЯ проходила в 29-й раз, в ее программе было восемь сотен мероприятий. Участвовали пять сотен издательств. Некоторые впечатления — в репортаже корреспондента «МП».

К сожалению или к счастью, понять непросто, книжные выставки в России несут особый смысл. Значительную долю издаваемой печатной продукции невозможно найти в книжных магазинах. Выставка становится прорывом, который открывает глаза. Сложившаяся антирыночная система дистрибуции книги, журналов и газет отражает все ту же глобальную войну за сознание людей.

На ММКВЯ-29 проведено специальное мероприятие проекта КНИГАБАЙТ, собравшего несколько успешно развивающихся проектов продвижения новых авторов с обеспечением доступа к читателю. Книжная выставка показывает, насколько процессии русской литературы и поэзии параллельны журналистике. Налицо тенденция конвергенции автора и читателя – коммуникатора и коммуниканта. Себестоимость печатного издания перестала зависеть от тиража.

Вариабельный жанр войны миров на ММКВЯ неожиданно ударил по конкурсу «Книга года». Или придется признать, что странный выбор победителей связан, как у нас любят говорить, с диктатом рынка и ошибками исполнения. Ни того ни другого нет и в помине, просто концепция конкурса поменялась. В условиях полной политической открытости любой успешный проект в России обречен на выбор: умереть или принять в себя вирус глобализации. Лично я предпочел купить «Авиатора» Евгения Водолазкина, проигравшего книге года «Ненастье» Алексея Иванова. Там же приобрел три книжки культового графомана Дмитрия Быкова. По его книгам легко и приятно учиться и литературоведени ю и истории.

Рекламы английского языка и обучения в Британии на ММКВЯ я не заметил. Зато как-то особенно агрессивно была представлена сектантская литература. Проявилась достаточно новая тенденция. В числе представителей издательств заметно больше людей, способных внятно объяснить смысл книги и историю ее появления. Если за книгой аргументов не находится, то это может быть неким сигналом, что она несет не знания, а тот же упомянутый выше вирус. На ММКВЯ присутствовал пример раздаваемой бесплатно литературы в том же ряду, что дианетика, ислам и христианство. В конце ряда – автор со своей книгой.

В то же время относительной новацией прошедшей ММКВЯ стало обилие исследований сложившегося формата глобализации. Аналогичные массовые прорывы можно было видеть среди книг по мировой, древней, отечественной истории.

ММКВЯ – самая масштабная книжная выставка в Москве. В отличие от камерной выставки на Красной площади и элитарной Нонфикшн на Крымском валу, ММКВЯ физически невозможно объять целиком за один день. Разноплановые мероприятия шли непрерывно, перекрикивая друг друга.

Мне удалось вырвался на ММКВЯ в субботу. День не очень удачный, тем более День города. От метро толпы людей валят в одном направлении. ВДНХ вернула славу места для проведения досуга москвичей и гостей столицы. Много конкурсов и мероприятий. Далеко не все идут именно на книжную выставку, как бывало прежде. Мало того, сам выставочный павильон удалось с трудом обнаружить в толпах народу. Попытки спрашивать у людей обнаружили те же проблемы навигации. Однако и очередь на вход была изрядно жирней и длинней прошлых вариантов.

Внутри выставки на проходах между книгами было сложно разойтись. Люди ходят с нагруженными пакетами. В некоторых точках продаж пакеты закончились с утра. Отдельные книгоманы пришли с каталкой и рюкзаком одновременно, проводя профессиональное разбирательство на каждой точке выставки.

Обилие наименований в ярких по оформлению и по значению обложках напоминало обвал. Очень много новых книг. Кое-что впервые. Доля заведомо интересного значительно превышает таковую в магазинах – не берут в продажу.

Читайте полный отчет и впечатления о книжной выставке в ЖЖ Льва Московкина.