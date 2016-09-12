БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ВЗЯЛИ В ОСАДУ РОССИЙСКИХ ПОЛЯРНИКОВ

Десять белых медведей, в том числе четыре самки с медвежатами, фактически живут на территории метеостанции Известий ЦИК Севгидромета. Полярники не могут выйти на улицу из-за угрозы нападения. На станции сейчас работают пять человек.

«Начиная с субботы, медведица фактически ночует под окнами станции. Выходить наружу опасно, все средства отпугивания хищников закончились. Часть гидрометеорологических наблюдений вынуждены прекратить, поскольку они требуют выхода специалистов на метеоплощадку и другие пункты наблюдений», — сообщил корреспонденту ТАСС начальник станции на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике Вадим Плотников.

Хищники пришли к людям в поисках пищи. «31 августа медведица задрала одну из двух наших собак, после этого от станции она уже не отходит», — добавил он.

Как отметил собеседник агентства, руководство Севгидромета официально поставлено в известность о происходящем. «В ответ нам рекомендовали принимать решение самостоятельно, в зависимости от обстановки», — сообщил начальник станции.

Экспедиционное судно «Михаил Сомов», доставляющее грузы полярникам, подойдет к станции лишь через месяц. «В целях самообороны и сохранения жизни сотрудников станции нужны пиропатроны к личному ружью. Доставка пиропатронов с материка потребует привлечения сторонних организаций и серьезных средств, но нам нужна помощь», — заключил Вадим Плотников.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Охота на этих хищников запрещена в России с 1957 года.

Фото: Albert Panizza